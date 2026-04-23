'김민재 6분' 바이에른 뮌헨, 레버쿠젠 꺾고 포칼컵 결승행...트레블 도전

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 독일 바이에른 뮌헨이 구단 통산 세 번째 트레블 도전을 이어갔다. 한국 축구 국가대표팀 수비수 김민재는 경기 막판 교체 투입돼 수비 안정에 힘을 보탰다.

바이에른 뮌헨은 23일(한국시간) 독일 레버쿠젠 바이 아레나에서 열린 2025-2026 독일축구협회(DFB) 포칼 준결승에서 레버쿠젠을 2-0으로 완파했다.

[레버쿠젠 로이터=뉴스핌] 바이에른 뮌헨 김민재(오른쪽 세 번째)가 23일(한국시간) 2025-2026 DFB 포칼 준결승 레버쿠젠 전에서 경기 종료 직후 팀 동료 조슈아 키미히와 포옹하고 있다.

바이에른 뮌헨은 우승을 차지했던 2019-2020시즌 이후 6년 만에 DFB 포칼 결승 무대를 밟게 됐다. 결승 상대는 슈투트가르트-프라이부르크전 승자다. 결승전은 오는 5월 24일 열린다.

김민재는 벤치에서 경기를 시작했다. 팀이 1-0으로 앞선 후반 39분 자말 무시알라 대신 투입돼 경기 종료까지 수비를 책임졌다.

짧은 출전 시간이었지만 존재감은 분명했다. 김민재는 두 차례 공중볼 경합을 모두 승리하며 레버쿠젠의 막판 공세를 차단했다. 후반 추가시간에는 정확한 전진 패스로 쐐기골의 기점 역할까지 해냈다.

바이에른 뮌헨은 전반 22분 해리 케인의 선제골로 기선을 제압했다. 역습 상황에서 무시알라의 패스를 받은 케인은 침착한 트래핑 후 마무리 슈팅으로 골망을 흔들었다.

케인은 최근 6경기 연속 득점 행진을 이어갔다. 올 시즌 공식전 44경기에서 52골을 기록하며 압도적인 득점력을 과시 중이다.

바이에른 뮌헨은 후반 추가시간 승부에 쐐기를 박았다. 김민재의 전진 패스를 받은 레온 고레츠카가 페널티 박스 안으로 공을 연결했고, 이를 받은 루이스 디아즈가 골키퍼와 일대일 상황에서 침착하게 마무리하며 2-0 승리에 마침표를 찍었다.

[레버쿠젠 로이터=뉴스핌] 바이에른 뮌헨의 공격수 해리 케인이 23일(한국시간) 2025-2026 DFB 포칼 준결승 레버쿠젠 전에서 득점 직후 세리머니를 하고 있다.

한편, 올 시즌 독일 분데스리가 우승을 조기에 확정한 바이에른 뮌헨은 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 준결승에도 올라 있다. 리그, 컵 대회, UEFA 챔피언스리그를 모두 석권하는 '트레블'에 도전 중이다.

바이에른 뮌헨은 2012-2013시즌과 2019-2020시즌 두 차례 트레블을 달성한 바 있다. 이번 시즌 정상에 오르면 유럽 구단 최초로 세 번째 트레블을 기록하게 된다.

football1229@newspim.com