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뮌헨, 분데스리가 2연패 달성...김민재 유럽리그 세 번째 우승

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  • 바이에른 뮌헨이 20일 슈투트가르트전을 4-2 역전승했다.
  • 김민재 풀타임 출전하며 분데스리가 2연패 우승을 확정했다.
  • 유럽 빅리그 세 번째 우승으로 박지성 다음 한국 2위 기록 세웠다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

뮌헨, 슈투트가르트에 4-2... 케인, 32호골 득점왕 예약
뮌헨, 포칼컵-챔스리그 등 통산 세 번째 '트레블' 도전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 바이에른 뮌헨이 김민재가 풀타임을 뛴 경기에서 역전승을 거두며 분데스리가 2연패를 조기 확정했다. 지난 시즌에 이어 두 시즌 연속 분데스리가 우승을 맛본 김민재는 2022-23시즌 이탈리아 세리에A 나폴리 우승까지 합쳐 유럽 빅리그 세 번째 우승이라는 금자탑을 세웠다. 잉글랜드 프리미어리그 맨체스터 유나이티드에서 네 차례 우승을 차지한 박지성에 이어 한국 선수로는 역대 두 번째 기록이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김민재가 20일(한국시간) 분데스리가 30라운드 슈투트가르트전을 마치고 이토 히로키와 리그 우승 확정의 기쁨을 나누고 있다. [사진=뮌헨 SNS] 2026.04.20 psoq1337@newspim.com

뮌헨은 20일(한국시간) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 2025-26시즌 분데스리가 30라운드 슈투트가르트전에서 4-2 역전승을 거두고 남은 4경기와 관계없이 통산 35번째 리그 정상에 올랐다. 4연승을 내달린 뮌헨은 시즌 성적 25승 4무 1패, 승점 79를 쌓아 2위 도르트문트(승점 64)를 승점 15점 차로 밀어냈다.

비기기만 해도 우승을 확정할 수 있었던 경기에서 뮌헨은 안방을 찾은 팬들 앞에서 초반 실점에도 아랑곳하지 않고 4골을 퍼부으며 챔피언다운 저력을 과시했다. 전반 21분 선제골을 내주고도 10분 뒤 하파엘 게헤이루의 동점골로 흐름을 되찾았고, 2분 뒤 니콜라 잭슨의 역전골이 터지면서 분위기를 완전히 뒤집었다. 곧바로 알폰소 데이비스의 추가골까지 이어지며 전반 37분 이미 3-1로 리드했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 바이에른 뮌헨 선수들이 20일(한국시간) 분데스리가 30라운드 슈투트가르트전을 마치고 홈팬들과 리그 우승을 자축하고 있다. [사진=뮌헨 SNS] 2026.04.20 psoq1337@newspim.com

뮌헨은 후반 시작과 동시에 니콜라 잭슨을 빼고 간판 스트라이커 해리 케인을 투입하며 승부에 쐐기를 박겠다는 의지를 드러냈다. 케인은 그라운드를 밟은 지 7분 만에 득점에 성공했다. 시즌 리그 27경기에서 32골째, 2위 데니스 운다브(슈투트가르트·18골)와 격차를 14골까지 벌리며 득점왕을 사실상 예약했다.슈투트가르트는 후반 막판 한 골을 만회했지만 뮌헨은 남은 시간을 침착하게 4-2 스코어를 지켜냈다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 케인이 20일(한국시간) 분데스리가 30라운드 슈투트가르트전을 마치고 리그 우승을 자축하며 셀카를 찍고 있다. [사진=뮌헨 SNS] 2026.04.20 psoq1337@newspim.com

김민재는 이토 히로키와 짝을 이뤄 중앙 수비수로 선발 출전, 90분을 소화하며 뒷문을 책임졌다. 공중볼 경합에서 80% 성공률을 기록했고, 위기 상황마다 몸을 던지는 수비로 팀의 리드를 지켜내며 챔피언 센터백다운 존재감을 증명했다. 이번 시즌 정규리그에서 22경기에 나선 김민재는 1골 1도움을 기록했다.

지난 2024년 5월 뮌헨 지휘봉을 잡은 뱅상 콩파니 감독은 부임 첫해에 이어 두 시즌 연속 리그 정상에 오르며 지도력을 입증했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 뱅상 콩파니 감독이 20일(한국시간) 분데스리가 30라운드 슈투트가르트전을 마치고 홈팬들 앞에서 포효하고 있다. [사진=뮌헨 SNS] 2026.04.20 psoq1337@newspim.com

뮌헨은 올 시즌 독일축구협회(DFB) 포칼과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서도 나란히 준결승에 올라 있다. 리그를 조기에 끝낸 뮌헨은 이제 컵 대회에 전력을 집중해 통산 세 번째 '트레블'을 정조준한다.

psoq1337@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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