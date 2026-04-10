[프로축구] 제주SK, 김민재의 바이에른 뮌헨과 8월4일 친선전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 독일 분데스리가 최강 바이에른 뮌헨이 2년 만에 다시 한국을 찾는다. 이번 무대는 서울이 아니라 제주다.

제주SK FC는 10일 "바이에른 뮌헨이 오는 8월 제주에서 글로벌 프리시즌 투어 'Audi Football Tour'의 서막을 연다"고 밝혔다. 올해로 10회째를 맞는 이번 투어는 8월 1일부터 8일까지 진행되며 뮌헨 선수단은 제주특별자치도에 이어 중국 홍콩을 차례로 방문한다.

제주와 뮌헨의 경기는 8월4일 제주월드컵경기장에서 펼쳐진다. 이후 뮌헨은 7일 홍콩 카이탁 스타디움으로 이동해 잉글랜드 프리미어리그 애스턴 빌라와 맞붙는다. 이번 방한에는 김민재를 비롯해 해리 케인 등 뮌헨 핵심 선수들의 합류가 유력해 팬들의 기대를 키운다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 바이에른 뮌헨과 제주 SK 협약 모습. [사진=제주 SK] 2026.04.10 psoq1337@newspim.com

뮌헨의 한국 방문은 이번이 두 번째다. 뮌헨은 2024년 8월 서울월드컵경기장에서 열린 토트넘과의 쿠팡플레이 시리즈에서 2-1 승리를 거두며 첫 방한을 마쳤다. 이후 아시아 시장 공략을 위해 뉴욕·상하이·방콕에 이어 서울에 공식 사무소를 개설하는 등 장기 프로젝트를 진행해 왔다. 이번 제주 투어는 그 연장선에 있는 행보다.

뮌헨과 제주는 경기 전날인 8월 3일 제주월드컵경기장에서 '오픈 트레이닝'을 진행한다. 팬들이 선수단의 훈련을 직접 관람하고, 사인·포토타임 등으로 교감할 수 있는 프로그램을 준비 중이다. 친선경기 티켓 판매 일정과 세부 정보는 대한축구협회 승인 절차가 마무리되는 대로 공개될 예정이다.

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