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[UCL] '김민재 결장' 뮌헨, R마드리드 원정 8강 1차전 2-1

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  • 바이에른 뮌헨이 8일 레알 마드리드를 2-1로 꺾었다.
  • 김민재 결장 속 디아스와 케인이 각각 1골씩 넣었다.
  • 2차전 홈에서 비기면 4강에 오른다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

디아스·케인 연속골... 아스널도 스포르팅CP 원정서 1-0

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김민재가 결장한 가운데 소속팀 바이에른 뮌헨이 적지에서 레알 마드리드를 잡고 4강 문턱에 먼저 다가섰다. 최다 우승팀 레알을 상대로 값진 원정 승리를 따내 유력 우승 후보임을 증명했다.

바이에른 뮌헨은 8일(한국시간) 스페인 마드리드 산티아고 베르나베우에서 열린 2025-2026 UEFA 챔피언스리그 8강 1차전에서 레알 마드리드를 2-1로 꺾었다. 뮌헨은 16일 열리는 2차전 홈 경기에서 비기기만 해도 4강에 오른다.

콤파니 뮌헨 감독은 이날 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 노이어가 골문을 지키고, 콘라트 라이머-요나탄 타-우파메카노-요십 스타니시치가 수비 라인을 이뤘다. 중원에는 요수아 키미히와 알렉산다르 파블로비치, 2선에는 디아스-그나브리-마이클 올리세, 최전방에는 케인이 섰다. 교체 카드로는 알폰소 데이비스와 자말 무시알라, 레온 고레츠카, 톰 비쇼프를 활용했다. 김민재는 일본인 수비수 이토 히로키와 함께 벤치만 달궜다.

[마드리드 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=바이에른 뮌헨의 해리 케인과 동료들이 8일(한국시간) 2025-2026 UEFA 챔피언스리그 8강 1차전에서 레알 마드리드에 2-1 승리를 거두고 원정팬들에게 박수를 보내고 있다. 2025.4.8 psoq1337@newspim.com

레알은 임시 사령탑 알바로 아르벨로아 감독대행 아래 4-4-2로 맞섰다. 안드리 루닌이 골문을 지키고, 알바로 페르난데스-딘 하위선-안토니오 뤼디거-알렉산더 아놀드가 포백을 구성했다. 중원에는 아르다 귈러-오렐리앙 추아메니-티아고 피나르-페데리코 발베르데, 공격에는 음바페와 비니시우스가 나섰다. 초반 노이어를 괴롭힌 에너지와 달리, 후반에는 수비 라인과 빌드업에서 잦은 실수로 홈 팬들을 실망시켰다.

레알은 전반 16분과 18분 킬리안 음바페와 비니시우스 주니오르가 연달아 날카로운 슈팅을 시도했지만 마누엘 노이어의 선방에 가로막혔다. 뮌헨도 세트피스에서 다요 우파메카노가 골문 앞 결정적 기회를 놓치며 아쉬움을 삼켰다. 팽팽하던 균형을 뮌헨이 먼저 깼다. 전반 41분 디아스가 오른발 감아차기로 레알 골망을 갈랐다.

[마드리드 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=레알의 음바페가 8일(한국시간) 2025-2026 UEFA 챔피언스리그 8강 1차전 뮌헨과의 홈경기에서 득점 찬스를 놓치고 아쉬워하고 있다. 2025.4.8 psoq1337@newspim.com

후반 킥오프 이후 곧바로 전개된 공격에서 디아스가 공을 지켜낸 뒤 케인에게 내줬고, 케인이 후반 시작 20초 만에 아크 왼쪽에서 오른발 대각선 중거리 슛을 꽂았다. 시즌 UCL 11호골.

레알은 후반 29분 알렉산더 아놀드의 낮은 크로스를 문전으로 파고든 음바페가 왼발 방향 전환 슛으로 만회골을 터뜨렸다. 음바페는 이 골로 이번 시즌 UCL 14호골, 득점 단독 선두를 지켰다. 이후 레알은 동점골을 위해 라인을 끌어올렸지만 바이에른은 노이어의 연이은 선방과 조직적인 수비로 한 골 차 리드를 끝까지 지켜냈다.

같은 시각 열린 또 다른 8강 1차전에서 아스널이 포르투갈 리스본 원정에서 스포르팅CP를 1-0으로 꺾었다.

psoq1337@newspim.com

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