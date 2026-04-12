전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.12 (일)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

'김민재 풀타임' 뮌헨, 5-0 완승... 분데스리가 단일 시즌 최다 득점 신기록

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 바이에른 뮌헨이 12일 장크트 파울리를 5-0으로 완승하며 분데스리가 2연패에 한 걸음 다가섰다.
  • 김민재는 풀타임 활약으로 무실점 승리를 주도했고 패스 성공률 96%의 안정적인 수비를 펼쳤다.
  • 뮌헨은 시즌 105골을 기록해 54년 만에 최다 득점 기록을 경신했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1971-1972시즌 101골 넘는 105골 달성

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 축구 국가대표 수비수 김민재가 풀타임 활약을 펼친 가운데, 바이에른 뮌헨이 압도적인 화력을 앞세워 대승을 거두며 독일 분데스리가 2연패에 한 걸음 더 다가섰다.

뮌헨은 12일(한국시간) 독일 함부르크의 밀레른토어 스타디온에서 열린 2025-2026시즌 분데스리가 29라운드 원정 경기에서 장크트 파울리를 상대로 5-0 완승을 거뒀다.

[함부르크 로이터=뉴스핌] 뮌헨 선수들이 12일 열린 장크트파울리와의 경기에서 고레츠카가 두 번째 골을 넣자 기뻐하고 있다. 2026.04.12 wcn05002@newspim.com

이 승리로 뮌헨은 리그 3연승을 질주하며 24승 4무 1패(승점 76)를 기록, 선두 자리를 굳건히 지켰다. 동시에 2위 보루시아 도르트문트(승점 64)와의 격차를 12점까지 벌리며 사실상 우승 경쟁에서 유리한 고지를 점했다. 반면 장크트 파울리는 6승 7무 16패(승점 25)에 머물며 강등권 탈출에 어려움을 겪게 됐다.

이날 수비의 중심에는 김민재가 있었다. 그는 중앙 수비수로 선발 출전해 경기 종료 휘슬이 울릴 때까지 그라운드를 지키며 무실점 승리에 크게 기여했다. 김민재는 안정적인 수비와 함께 패스 성공률 96%(127회 시도 123회 성공)를 기록했고, 키 패스 1회와 경합 승리도 더하며 공수 양면에서 존재감을 드러냈다. 특히 전반 29분에는 상대의 결정적인 슈팅을 몸을 던져 막아내는 엄청난 집념을 선보이며 실점을 허용하지 않는 데 결정적인 역할을 했다.

공격에서는 뮌헨의 화력이 폭발했다. 전반 9분 자말 무시알라가 헤더로 선제골을 터뜨리며 기선을 제압했다. 이 득점으로 뮌헨은 1971-1972시즌에 세웠던 분데스리가 한 시즌 최다 101골 기록과 타이를 이뤘다.

[함부르크 로이터=뉴스핌] 뮌헨의 무시알라가 12일 열린 장크트파울리와의 경기에서 선제골을 넣고 세리머니 하고 있다. 2026.04.12 wcn05002@newspim.com

기세를 탄 뮌헨은 이후에도 득점을 멈추지 않았다. 후반에만 네 골을 추가하며 기록을 단숨에 105골까지 끌어올렸다. 아직 시즌 종료까지 5경기가 남아 있는 만큼, 54년 만에 경신한 이 기록은 더 늘어날 가능성이 높다.

후반 들어 뮌헨의 공세는 더욱 거세졌다. 후반 8분 레온 고레츠카가 프리킥 상황에서 득점을 올렸고, 이어 1분 뒤 마이클 올리세가 페널티박스 정면에서 왼발 슈팅으로 골망을 흔들며 점수 차를 벌렸다.

여기에 후반 20분 니콜라 잭슨이 무시알라의 침투 패스를 받아 침착하게 마무리하며 4-0을 만들었고, 경기 막판인 후반 43분에는 라파엘 게헤이루가 쐐기골을 터뜨리며 대승을 완성했다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국립정동극장 대표이사에 서승만 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관은 10일 서승만 씨를 재단법인 국립정동극장 대표이사에 임명하고 임명장을 수여했다. [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 재단법인 국립정동극장 대표이사에 임명된 서승만 씨. [사진= 문체부] 2026.04.10 fineview@newspim.com 서승만 신임 대표이사는 방송·공연 연출·극장 운영 분야를 두루 거친 공연예술·콘텐츠 기획 전문가다. 국민대학교에서 연극영화·영상미디어 학·석사 학위를 취득하고 행정학 박사 학위까지 받았다. 극단 상상나눔 대표, 소극장 상상나눔씨어터 대표를 지냈으며, 사단법인 국민안전문화협회 회장, 한국공공관리학회 홍보위원장, 행정안전부 홍보대사 등 공공 영역에서도 폭넓게 활동했다. 마당놀이 '온달아 평강아'·'뺑파전', 뮤지컬 '노노이야기'·'터널' 등을 직접 연출한 무대 현장 경험도 갖췄다. 최휘영 장관은 "신임 대표이사가 그간 축적한 현장 경험과 홍보 역량을 바탕으로 국립정동극장의 관광 자원으로서 역할을 강화하고, 우수한 공연을 국내 관객을 넘어 세계에 알리는 데 핵심적인 역할을 해주길 기대한다"고 말했다. 서 대표이사의 임기는 3년이다. 국립정동극장은 한국 최초 근대식 극장인 원각사 복원을 설립 이념으로 1997년 문을 연 재단법인이다. 전통공연 예술작품의 제작·공연과 국내외 교류를 주요 사업으로 삼아왔으며, 최근에는 전통연희·연극·뮤지컬 등 정동길의 근현대 문화유산을 토대로 서울 도심을 대표하는 공연을 선보이고 있다. fineview@newspim.com 2026-04-10 14:55
사진
이란, 호르무즈 기뢰 해역 지도 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에 기뢰를 부설한 해역의 지도를 공개했다고 해사 전문 매체 로이즈 리스트와 알자지라 등이 9일(현지시간) 보도했다. 공개된 지도에 따르면 혁명수비대 해군은 해협 남쪽 절반에 해당하는 사각형 구역을 위험 해역으로 지정했다. 선박은 이란 당국의 사전 허가를 받아 북쪽 항로로만 통과할 수 있다. 이란 혁명수비대가 9일(현지시간) 공개한 호르무즈 해협 기뢰 부설 해역 지도. [사진=이란 누르뉴스] 구체적으로 혁명수비대 해군은 "해상 안전 원칙 준수 및 해군 기뢰와의 충돌 방지를 위해, 혁명수비대 해군과의 사전 협조 하에 추후 공지 시까지 첨부 지도에 따른 아래의 대체 항로를 이용할 것을 요구한다"면서 입항 항로는 오만만에서 북쪽 라라크섬 방향으로 진행 후 페르시아만으로 계속 진입하고, 출항 항로의 경우 페르시아만에서 라라크섬 남쪽을 경유한 후 오만만으로 향해야 한다고 안내했다.   미국과 이란의 휴전 합의에도 해협 통행은 사실상 막힌 상태다. 블룸버그통신에 따르면 8일부터 9일 오전까지 해협을 통과한 선박은 이란 연계 선박 7척에 불과했다. 평소 하루 양방향 통행량인 135척과 비교하면 사실상 봉쇄 수준이다. 이란 항만해양청도 기뢰 위협을 이유로 선박용 안전 항로 2개를 별도로 공식 지정했다. 이란 외무부 부장관은 영국 ITV와의 인터뷰에서 "어떤 선박이든 항행할 수 있다"면서도 이란 군과의 사전 교신이 필요하다고 밝혔다. 이란의 허가 요구가 확인되자 통과를 시도하려던 유조선 한 척이 계획을 취소한 것으로 알려졌다. 아랍에미리트(UAE) 최대 석유기업 아부다비국영석유공사(ADNOC)의 술탄 알 자베르 최고경영자(CEO)는 "호르무즈 해협은 열려 있지 않다"며 "접근이 제한되고, 조건부로 통제되고 있다"고 잘라 말했다. 국제해사기구(IMO)의 아르세니오 도밍게스 사무총장은 이란이 통행료 징수 체계를 영구화하려는 움직임에 대해 "국제 관행에 맞지 않는 별도의 메커니즘으로, 받아들일 수 없다"고 비판했다. EOS 리스크그룹의 마틴 켈리 자문실장은 기뢰 부설이 확인될 경우 해협 정상화까지 "최소 수개월이 걸릴 것"이라고 경고했다. 세계 석유·액화천연가스(LNG) 공급량의 약 5분의 1이 통과하는 이 해협의 봉쇄가 장기화될 경우 글로벌 에너지 시장에 미치는 충격은 상당할 것으로 전망된다. wonjc6@newspim.com   2026-04-10 08:42

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동