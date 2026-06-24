시선AI 자회사 유온로보틱스, APC 자동화 사업 수주

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총 사업비 27억원 정부사업 주관기관 선정



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 시선AI의 자회사 유온로보틱스가 농산물 산지유통센터(APC) 인공지능(AI) 전환과 로봇 자동화 관련 정부사업을 수주했다.

24일 유온로보틱스는 농림축산식품부와 한국농업기술진흥원이 진행하는 농식품 부문 'AI 응용제품 신속상용화 지원사업'의 주관기관으로 선정됐다고 밝혔다. 총 사업비는 27억원 규모다.

이번 사업은 APC 현장에 적용할 수 있는 스마트 물류 로봇 자동화 시스템 상용화를 목표로 한다. 정부가 추진 중인 스마트 APC 전환 사업의 일환으로 진행된다.

시선AI 로고. [사진=시선AI]

유온로보틱스는 앞서 한화로보틱스, 농협정보시스템과 'APC AI 전환(AX) 및 로봇 자동화 사업'을 위한 전략적 협력에 나섰다. 회사는 지난 4월 한화로보틱스와 체결한 파트너십을 통해 로봇 하드웨어 기술을 결합하고, 시스템 구동 안정성을 높이는 방향으로 사업을 추진하고 있다고 설명했다.

유온로보틱스는 이번 사업을 통해 '적응형 AI 로봇 통합 시스템'을 상용화할 계획이다. 해당 시스템은 ▲비닐 소포장 정밀 적재 ▲팬캡(Pan-cap) 개별 포장 ▲다품종 혼류 파렛트 적재 등을 일괄 수행하는 것을 목표로 한다.

회사는 단순 자동화가 아니라 APC 현장에서 농산물의 형태와 작업 조건 변화에 대응하는 로봇 통합 시스템 구축에 초점을 맞추고 있다. 기존 자동화가 어려웠던 비정형 농산물 작업을 하나의 시스템으로 처리하는 방식이다.

이번 사업에는 APC 설비 전문기업 씨에스아이와 관제·정보기술(IT) 전문기업 농협정보시스템이 참여기관으로 협력한다.

유온로보틱스는 성주월항농협 APC 현장에서 비닐 소포장 적재 로봇 시스템의 실증(PoC)을 완료했다. 회사는 이번 정부사업을 계기로 피지컬 AI 기반 스마트 APC 적용을 확대하고, 성주 참외를 비롯해 보은 사과, 제주 감귤 등 주요 산지 APC와 공급계약을 추진할 계획이다.

회사는 스마트 APC 구축 과정에서 협동로봇, 자율이동로봇(AMR) 등 로봇 자동화 시스템 도입 수요가 발생할 것으로 보고 있다. 유온로보틱스는 APC 1곳당 30억원 안팎의 시장 수요가 생길 수 있으며, 전국 500여개 APC에서 단계적으로 AX·로봇 자동화가 진행될 경우 최소 1조5000억원 규모의 시장이 형성될 것으로 전망했다.

유온로보틱스 관계자는 "이번 정부사업 수주를 계기로 국내 스마트 APC 시장에 진입하고 관련 사업을 확대할 계획"이라며 "국내 시장 확대와 함께 동남아, 중동 등 해외 시장 진출도 추진하겠다"고 말했다.

APC는 농산물의 수확 후 수집, 산지 저장, 선별, 포장, 규격화 과정을 맡는 산지 유통 거점 시설이다. 최근에는 AI 기술을 접목해 입고부터 출하까지 자동화·정보화하는 스마트 APC 전환이 추진되고 있다. 농촌 고령화와 노동력 부족, 정부 예산 확대 등이 스마트 APC 전환 수요의 배경으로 꼽힌다.

dconnect@newspim.com