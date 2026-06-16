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시선AI, '스마트 대중교통 버스 시스템' 개발 과제 참여

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AI 핵심 요약

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  • 시선AI가 16일 AI 기반 스마트 대중교통 버스 시스템 개발 국책과제 공동연구기관으로 선정됐다
  • 컨소시엄은 엣지AI·멀티모달 센서로 승객 안전·운전자 모니터링·맞춤 서비스 등 통합 플랫폼을 개발한다
  • 향후 3년간 국내 매출 1600억원과 해외 진출을 목표로 하며 성장하는 스마트 교통 시장 공략에 나선다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

온디바이스 LLM·비전 AI 인식 기술 개발 담당
총사업비 35억7000만원…현대차 수요기업 참여

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 비전 AI 전문기업 시선AI는 산업통상부 주관 'AI 기반 승객 맞춤형 스마트 대중교통 버스 시스템' 개발 과제에 공동연구개발기관으로 선정됐다고 16일 밝혔다. 총사업비는 35억7000만원 규모다.

이번 과제에는 에이텍모빌리티가 주관기관으로 참여한다. 시선AI와 와이즈오토모티브, 엔플럭스가 공동연구개발기관으로 참여하며 현대자동차는 수요기업으로 함께한다.

컨소시엄은 엣지 AI 컴퓨팅과 멀티모달 센서 융합 기술을 활용해 지능형 모빌리티 안전·운영 플랫폼을 구현할 계획이다. 개발 대상은 시내버스 승하차 안전, 객실 내 상황 인지, 승객 맞춤 서비스, 운전자 상태 모니터링, 실시간 데이터 운영 분석 등을 통합 제공하는 시스템이다.

시선AI 로고. [사진=시선AI]

시선AI는 온디바이스 거대언어모델(LLM) 에이전트와 비전 AI 인식 기술 개발을 담당한다. 회사는 버스 내 비전 AI와 각종 센서 데이터를 통합하고 이를 바탕으로 판단을 수행하는 LLM 에이전트 시스템을 구축할 계획이다.

세부 개발 항목에는 낙상, 폭행, 개문발차, 끼임사고 등 위험·이상행동을 탐지하는 '승객 안전 및 행동 분석 모델'이 포함된다. 운전자 상태와 승객 특성을 인식하는 기술도 개발한다. 운전자 상태 인식 항목은 심박수, 졸음, 주시태만 등이며, 승객 특성 인식에는 고령자와 장애인 등 교통약자 분석이 포함된다.

시선AI는 데이터 보안과 개인정보 보호를 위해 수집 영상 데이터를 실시간으로 비식별화하는 기술 개발도 병행한다. 비식별화 방식에는 영상 마스킹 등이 포함된다.

컨소시엄이 개발하는 AI 스마트 대중교통 시스템의 주요 기능은 승객·보행자 인식, 승객 수요 예측, 공조 시스템 제어, 운전자 상태 모니터링, 차량 내외부 안전 경고, 우회전 사각지대 해소, 교통약자 대응 지원 등이다. 컨소시엄은 해당 기능을 통해 사고 예방, 에너지 절감, 승객 편의 개선, 교통약자 이동권 강화 등을 기대하고 있다.

컨소시엄은 지방자치단체를 대상으로 단계별 진출 전략을 추진한다. 향후 3년간 국내 시장에서 약 1600억원의 매출을 창출한다는 목표다. 시장 진입 첫해인 2027년 매출 목표는 119억원이다. 2028년에는 478억원, 2029년에는 1030억원까지 매출을 확대하고 해외 시장 진출도 추진할 계획이다.

시장조사기관 스트랫뷰 리서치(Stratview Research)에 따르면 글로벌 스마트 교통 시장은 2024년 1313억 달러, 약 198조원에서 연평균 15.9% 성장해 2032년 4283억 달러, 약 648조원에 이를 것으로 전망된다. 스페리컬 인사이트(Spherical Insights)는 한국 스마트 교통 시장이 2024년 25억 달러, 약 4조원에서 연평균 9.07% 성장해 2035년 65억 달러, 약 10조원 규모에 이를 것으로 예측했다.

스페리컬 인사이트는 한국에서 환경문제와 교통혼잡을 완화하기 위한 스마트 교통 솔루션 수요가 관련 시장 성장을 촉진할 것으로 분석했다.

남운성 시선AI 대표는 "이번 개발 과제를 통해 공공 AI 전환(AX) 표준 플랫폼 확산과 차세대 모빌리티 고도화에 기여하겠다"며 "기업·정부 간 거래와 기업 간 거래 시장에 맞춘 사업, 글로벌 시장 진출과 기술 수출 기회를 확대하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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