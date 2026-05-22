시선AI, 호흡기 치료 플랫폼 개발 정부 과제 선정

스마트폰 카메라로 흡입기 사용 여부 판단…글로벌 시장 진출 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 영상인식 솔루션 기업 시선AI가 보건복지부의 '2026년도 제1차 보건의료기술 연구개발사업'에 공동연구개발기관으로 최종 선정됐다고 22일 밝혔다.

이번 사업은 가톨릭대학교 산학협력단이 주관하고 한국과학기술원(KAIST)이 참여하는 산학병 컨소시엄 형태로 진행된다. 총 사업 기간은 3년이며 정부 출연금 규모는 약 8억2500만원이다. 시선AI는 국내 최고 수준의 의료·AI 연구기관과 함께 핵심 기술 파트너로 참여한다.

회사에 따르면 현재 호흡기 치료의 주요 과제는 환자가 흡입기를 올바르게 사용했는지 여부를 정확히 판단하기 어렵다는 점이다. 환자가 흡입기를 잘못 사용해 약물이 폐에 도달하지 못한 경우와 올바르게 흡입했음에도 치료 효과가 없는 경우를 구분하기 어려워 의료비 낭비의 원인이 되고 있다. 특히 1인당 연간 수천만원에 달하는 생물학적 제제 처방이 급증하면서 객관적 판단 데이터의 필요성이 제기돼 왔다.

시선AI 로고. [사진=시선AI]

시선AI는 스마트폰 카메라만으로 이 문제를 해결하는 'Vision AI' 솔루션을 제시한다. 환자의 흡입 동작을 실시간으로 인식해 즉각적인 코칭을 제공하고, 흡입 단계와 호흡 타이밍을 분석해 약물 전달률을 높인다. 또한 환자의 실제 흡입 사용 데이터를 의료진에게 제공해 고가 약제를 필요한 환자에게 적시에 처방할 수 있도록 지원한다. 기존 스마트 흡입기는 일반 흡입기 대비 수십 배 비싼 반면, 시선AI 솔루션은 소프트웨어 중심 구조로 도입 장벽이 낮다.

시선AI는 이번 과제를 통해 확보한 핵심 기술을 기반으로 단계적 사업화를 추진할 계획이다. 단기적으로 임상 연구 및 진료 현장용 흡입기 평가 솔루션으로 진입하고, 중기적으로 소프트웨어 의료기기(SaMD) 인증을 통해 의료기관 시장을 확대한다. 장기적으로는 미국 FDA 및 유럽 CE 등 해외 인허가를 거쳐 북미·유럽 시장과 글로벌 제약사 협력 기반의 라이선스 모델로 확장할 계획이다. 회사는 자체 GPU 인프라와 데이터센터 자원을 보유하고 있어 사업화 전 주기를 안정적으로 추진할 수 있는 기반을 갖추고 있다.

글로벌 시장조사기관 모르도르 인텔리전스에 따르면 천식 및 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 치료기기 시장은 2025년 약 482억달러(약 73조원)에서 2031년 약 652억달러(약 98조원)로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 5.18%의 성장세가 전망된다.

시선AI 남운성 대표는 "이번 과제는 시선AI의 Vision AI 기술이 실제 임상 현장에서 유효성을 입증받는 중요한 계기가 될 것"이라며 "확보된 임상 레퍼런스를 발판으로 글로벌 호흡기 치료 시장 진입을 본격화하겠다"고 밝혔다.

한편 시선AI는 이번 과제의 핵심 알고리즘에 대해 국내 우선 출원 후 PCT(특허협력조약) 해외 출원을 진행해 글로벌 지식재산권 포트폴리오를 강화할 계획이다.

nylee54@newspim.com