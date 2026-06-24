M83, 디블라트와 피지컬 AI 데이터 사업 추진

VFX·3D 에셋 기술 활용

로봇·드론·국방 분야 확대 계획

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 시각특수효과(VFX) 전문기업 M83이 인공지능(AI) 연구개발(R&D) 자회사 디블라트와 피지컬 AI 학습용 합성데이터 사업을 추진한다고 24일 밝혔다.

피지컬 AI는 로봇, 자율주행, 산업용 장비처럼 실제 물리 환경에서 작동하는 AI를 뜻한다. 최근 글로벌 빅테크 기업들이 휴머노이드 로봇, 자율주행, 산업용 로봇 개발에 나서면서 AI 학습용 데이터 확보가 주요 과제로 부상하고 있다.

피지컬 AI는 실제 물리 환경에서 발생할 수 있는 다양한 상황을 학습해야 한다. 다만 실제 데이터만으로 학습 데이터를 확보하는 데에는 시간과 비용 측면에서 한계가 있다는 설명이다.

M83 로고. [사진=M83]

합성데이터는 실제 환경을 디지털 공간에 구현한 뒤 다양한 변수와 상황을 반복 생성해 만드는 데이터다. 이를 활용하면 데이터 구축 비용을 줄이고 학습 효율을 높일 수 있다. 실제 환경에서 확보하기 어려운 희귀 상황이나 위험 상황도 가상환경에서 구현할 수 있다.

디블라트는 M83이 보유한 VFX 제작 파이프라인과 콘텐츠 제작 경험을 기반으로 현실 공간과 사물을 디지털 환경으로 구현하는 기술을 고도화하고 있다. 양사는 영화, 드라마, 온라인동영상서비스(OTT) 콘텐츠 제작 과정에서 축적한 고정밀 3차원(3D) 에셋 제작 기술과 실사 기반 환경 재현 기술을 피지컬 AI 학습용 합성데이터 사업에 활용할 계획이다.

디블라트는 시뮬레이션 기술과 AI 연구개발 역량을 결합해 현실과 유사한 학습 환경 구축에 집중하고 있다. 회사는 물리 기반 시뮬레이션(Physics-based Simulation) 기술 연구개발을 통해 이미지 생성뿐 아니라 중력, 충돌, 마찰, 변형 등 실제 물리 법칙을 반영한 가상환경 구현 기술을 확보하고 있다고 설명했다.

디블라트 관계자는 "피지컬 AI 시대에는 실제 환경을 얼마나 정교하게 디지털 공간에 구현할 수 있는지가 경쟁력이 될 것"이라며 "실제 공간과 사물을 디지털 환경으로 구현하고 다양한 변수와 상황을 가상으로 생성하는 기술 역량을 보유하고 있다"고 말했다.

M83 관계자는 "콘텐츠 제작 과정에서 축적한 VFX 기술과 AI 연구개발 역량을 결합해 로봇, 드론, 국방, 스마트팩토리 등 여러 산업 분야에서 피지컬 AI용 합성데이터와 가상환경 구축 사업을 확대할 계획"이라며 "디블라트와 함께 AI 기반 콘텐츠 제작을 넘어 산업용 AI 분야까지 사업 영역을 확장하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com