M83, AI 기반 VFX 제작 솔루션 '디클롭스' 개발

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AI가 영상·이미지 직접 분석해 유사 장면 탐색

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = M83이 AI·R&D 전문 자회사 디블라트AI와 함께 VFX 제작 공정 솔루션 '디클롭스(Diclops)'를 개발하고 있다고 19일 밝혔다.

디클롭스는 데일리 리뷰·레퍼런스 탐색·어셋 관리·제작 진행 데이터 관리를 통합 지원하는 솔루션이다. 단순 태그 기반 검색 방식에서 벗어나 AI가 영상과 이미지를 직접 분석해 유사한 장면과 데이터를 탐색하는 구조를 적용했다. 제작관리 시스템 '라이트닝옵스(Lighting Ops)'와 AI 기반 레퍼런스 라이브러리 툴 '스카우트(Scout)'를 연동해 작업자가 필요한 이미지·영상 데이터를 빠르게 검색하고 활용할 수 있도록 설계됐다.

반복적인 리뷰·피드백 업무 체계화와 프로젝트·시퀀스·샷 단위 데이터 관리 효율화도 지원한다. 향후에는 리뷰 속도 개선, 어셋 관리 자동화, 프로젝트 이력 관리 체계 구축 등으로 기능을 확장할 계획이다.

M83 로고. [사진=M83]

디블라트AI는 사용자 접근 권한 제어 기능, API 키 관리 시스템, 이미지 기반 피드백 관리 기능, 검색 히스토리 기반 추천 알고리즘 최적화도 함께 개발 중이다. AI 기반 레퍼런스 분석 기술은 축적된 이미지·영상 데이터를 AI가 군집화하고 맥락 단위로 연결해 유사 콘텐츠 검색·추천·분류 기능으로 확장할 수 있는 기반 기술이다.

최완호 디블라트 대표는 "디클롭스는 대규모 레퍼런스 데이터를 AI 기반으로 구조화하고 빠르게 탐색·적용할 수 있는 콘텐츠 제작 공정 솔루션"이라고 말했다.

M83 관계자는 "콘텐츠 제작 시간 단축과 반복 작업 비용 절감, 조직 내부 노하우의 디지털 자산화에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"며 "향후 개발 성과가 축적될 경우 SaaS 솔루션으로 고도화해 외부 콘텐츠 제작사 및 유관 산업 영역으로의 확장 가능성도 검토할 계획"이라고 밝혔다.

dconnect@newspim.com