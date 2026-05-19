재경부, 이차전지·원전 공급망 상생금융 지원...최대 2.4%p 우대금리

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19일 한국수출입은행서 상생협약 체결식

'공급망 상생금융 프로그램' 본격 가동

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 재정경제부가 이차전지와 원전 분야 대기업 협력사를 대상으로 공급망 상생금융 지원을 본격 가동한다.

허장 재정경제부 2차관은 19일 한국수출입은행에서 열린 공급망안정화기금 상생협약 체결식에 참석해 국내 공급망 안정화에 기여하는 주요 선도기업 대표들과 공급망 생태계 강화 및 구조개선 방안 등을 논의했다.

정부세종청사 중앙동 전경[사진=뉴스핌DB]

이날 협약식에는 허 차관을 비롯해 황기연 한국수출입은행장, 김동명 LG에너지솔루션 대표, 박상현 두산에너빌리티 대표, 오재균 삼성SDI 부사장, 김민식 SK온 본부장 등이 참석했다.

협약식은 지난 3월 공급망안정화기금이 마련한 '공급망 상생금융 프로그램'을 본격 가동하기 위해 마련됐다.

정부는 대·중소기업 밸류체인이 중요한 이차전지와 원전 분야를 우선 대상으로 삼아 상생금융을 통한 국내 공급망 강화를 추진한다는 방침이다.

해당 프로그램에 따라 상생협약에 참여하는 대기업은 협력 중소·중견기업을 추천하고 한국수출입은행은 원재료 공급·구매 관련 자금을 지원한다.

중소·중견 협력사에는 최대 2.4%포인트(p)의 우대금리가 적용되며 대출한도도 기존 대비 10% 늘어난다. 특히 비수도권 소재 중소·중견기업에는 2.4%p 한도 내에서 0.2%p의 추가 금리 우대가 적용된다.

허 차관은 "이번 협약식은 공급망안정화기금의 상생금융 프로그램을 통해 국내 공급망 생태계를 견고하게 하는 출발점"이라며 "수입·생산·유통 등 공급망 전주기에 걸쳐 기업 간 안정적인 협력관계를 형성해 공급망 불확실성이 커지는 상황에서도 위기 대응능력을 강화할 필요가 있다"고 말했다.

참석자들은 최근 중동사태 등 공급망 불안 속에서도 기금을 통한 적기 금융 지원으로 안정적인 수급 체계를 구축할 수 있었다며, 이번 협약식을 계기로 중소·중견 협력사와의 상생 협력에 더욱 노력하겠다고 밝혔다.

jongwon3454@newspim.com