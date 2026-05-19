삼성증권, 국내 금융사 최초 유튜브 구독자 300만 돌파

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"4년 전부터 AI 기술 선도적으로 도입…차별화된 영상 마케팅 시도"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 지난 12일 기준 자사 공식 유튜브 채널이 국내 금융사 최초로 구독자 300만명을 넘어섰다고 19일 밝혔다.

삼성증권은 생성형 인공지능(AI) 등 다양한 AI 기술을 콘텐츠 제작 과정에 선제적으로 도입한 것을 유튜브 성공의 핵심 비결로 꼽았다.

삼성증권은 "AI 기반 영상 제작과 편집, 비주얼 구현 등을 적극 활용하며 콘텐츠 제작 효율성과 완성도를 동시에 끌어올렸다"며 "금융 콘텐츠 특성상 어렵고 복잡할 수 있는 정보를 보다 직관적이고 몰입감 있게 전달하는 데에도 AI 기술을 적극 활용하고 있다"고 설명했다.

[사진=삼성증권]

회사에 따르면 지난해 SF영화 같은 광고영상인 '씬의 한수'는 300만회(18일 기준)가 넘는 조회수를 기록했다. 자체음원을 제작했던 트로트 '우상향인생', K팝 스타일의 '라이언보이즈', 유언대용신탁을 발라드 음악 뮤직비디오로 만든 '유 빌리브드 인 미' 등도 인기를 끌었다고 전했다.

올해 상반기 공개된 'ISA 투자사용 설명서' 시리즈는 18일 기준 전편이 10만회 이상의 조회수를 기록하며 투자자들의 높은 관심을 얻었다. ISA를 재미있게 구성한 여러 숏폼 영상도 주목받았다.

삼성증권 관계자는 "삼성증권 유튜브는 금융을 쉽고 재미있게 전달하기 위해 끊임없이 새로운 형식을 시도해 왔다"며 "앞으로도 AI 기술과 차별화된 콘텐츠 기획력을 기반으로 금융 콘텐츠 시장의 흐름을 선도해 가겠다"고 말했다.

한편 삼성증권은 구독자 300만명 돌파를 기념해 고객 참여형 이벤트를 진행할 예정이다. '300을 찾아라' 이벤트는 주소 속 숫자 '300', 생활 속 간판 등 주변에서 발견한 '300' 등 일상 속 '300'을 사진으로 촬영해 응모하면 된다.

숫자 3을 활용한 'Lucky 3-DAY' 이벤트도 열린다. 오는 23일과 30일 오후 3시부터 1시간 동안만 참여 가능한 한정 퀴즈 이벤트로, 고객들에게 색다른 재미를 제공할 계획이다.

rkgml925@newspim.com