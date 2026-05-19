안도걸 "삼성전자 파업, 긴급조정권은 최후 수단…극히 예외적으로 행사돼야"

"노사 대화와 사회적 타협 이끌어내는 데 최선 다해야"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 안도걸 더불어민주당 의원은 19일 삼성전자 노조 총파업을 앞두고 정부의 긴급조정권 발동 가능성이 거론되는 것과 관련해 "노동기본권을 제한하는 최후의 비상수단인 만큼 극히 예외적으로 행사돼야 한다는 입장에 경청할 필요가 있다"고 밝혔다.

안 의원은 이날 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에서 "정부의 강제적 조정 이전에 노사 간 대화와 사회적 타협을 최대한 이끌어내는 데 최선을 다해야 된다"며 이같이 밝혔다.

안 의원은 "삼성전자 노조의 총 파업 예고일이 임박하면서 국민적 우려가 갈수록 커지고 있다"며 "국가 핵심 전략 산업인 반도체 산업의 생산 차질은 단순한 개별 기업 차원의 문제가 아니라 수출, 투자, 고용, 주식시장, 국민연금 수익률 등 국민 경제 전반에 중대한 충격을 초래할 수 있는 사안"이라고 주장했다.

안도걸 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

안 의원은 "민주당은 노동자의 정당한 권리와 기업의 지속가능한 성장 모두 존중 받아야한다는 입장을 분명히 밝힌다"며 "이재명 대통령께서 말씀하신 것처럼 대한민국의 자유민주주의와 시장경제 질서 속에서 노동과 기업은 대립의 대상이 아니라 함께 성장해야 할 공동 운명체"라고 말했다.

그는 "노동자는 자신의 노동에 대해 정당한 보상을 받을 권리가 있으며, 기업의 경영권 또한 존중되고 보장되어야 한다"며 "아울러 기업과 투자자도 혁신 투자와 위험 부담에 대한 정당한 성과를 보장받아야 한다"고 했다.

그러면서 "긴급조정권 문제는 한국노총이 지적한 것처럼 노동기본권을 제한하는 최후의 비상수단이며 극히 예외적으로 행사되어야 한다는 주장에 경청해야 한다"고 강조했다.

안 의원은 "따라서 정부의 강제적 조정 이전에 노사 간 대화와 사회적 타협을 최대한 이끌어내는 데 최선을 다해야 된다"며 "현재 진행 중인 중앙노동위원회 사후 조정을 반드시 대타협의 계기로 만들어야 한다"고 주장했다.

이어 "사측은 노동자들의 헌신과 기여를 존중하고 전향적인 합리적인 보상안을 반드시 제기해야 하고 보상체계 투명성과 형평성을 높이는 근본적 개선 노력에도 나서야 한다"며 "노측 또한 회사의 지속가능성과 국가 경제에 미치는 영향을 함께 고려하며 더욱 책임 있는 협상 자세를 보여 주시기를 당부드린다"고 덧붙였다.

jeongwon1026@newspim.com