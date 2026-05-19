투교협, 초보 투자자 위한 콘텐츠 공개

AI 핵심 요약beta
- 투자자교육협의회가 19일 초보자용 '금융투자HOWTO'를 온라인에 공개했다
- 해당 콘텐츠는 계좌개설부터 MTS 활용법·ETF 등 실제 투자입문 핵심을 7편으로 다뤘다
- 실습형 영상 가이드로 초보자의 두려움을 줄이고 올바른 투자습관 형성을 돕도록 제작했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 투자자교육협의회(투교협)는 19일 투교협 홈페이지, 유튜브, 네이버TV 등을 통해 초보 투자자를 위한 '금융투자 HOWTO' 멀티미디어 콘텐츠를 공개한다고 밝혔다.
이번 콘텐츠는 "주식은 처음인데 어떻게 시작해야 하나요?"라는 초보 투자자들의 가장 현실적인 고민에 맞춰 기획됐다. ▲왜 투자를 해야 하는지 ▲증권사 계좌 개설 방법 ▲모바일트레이딩시스템(MTS) 활용법 ▲주문과 체결 과정 ▲상장지수펀드(ETF)·펀드 등 투자상품 이해 등 실제 투자 시작에 필요한 핵심 내용을 총 7편에 걸쳐 다룬다.
금융투자 HOWTO는 금융 지식을 단순 설명하는 기존 교육 콘텐츠와 달리, 영상을 보며 직접 따라 할 수 있는 실습형 가이드 형식으로 제작된 것이 특징이다. 계좌 개설, 종목 검색, 주문 화면, 호가와 차트 읽기 등을 초보자의 눈높이에 맞춰 쉽고 직관적으로 설명한다.
이창화 금융투자교육원장은 "투자를 시작하고 싶어도 어디서부터 어떻게 해야 하는지 몰라 망설이는 분들이 많다"며 "이번 콘텐츠가 초보 투자자들이 투자에 대한 막연한 두려움을 줄이고 올바른 투자 습관과 금융투자에 대한 기초 이해력을 높이면서 스스로 투자 첫걸음을 시작하는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com