현대차그룹, 대학생 200명 인도네시아·베트남 파견

AI 핵심 요약beta
- 현대자동차그룹이 24일 2026 해피무브 발대식을 열었다
- 국내 대학생 200여명이 7~8월 인도네시아·베트남으로 봉사 파견된다
- 현대차그룹은 현지 대학생과도 협력해 주거·교육·문화 교류 봉사를 진행한다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차그룹이 24일 '2026 해피무브' 발대식을 열고 본격 운영을 시작했다. 이 프로그램은 대학생들이 해외 봉사와 문화 교류를 통해 성장하도록 지원하는 사회공헌 활동으로, 2008년 시작 이후 1만3000명 이상이 참여했다.
올해는 국내 대학생 200여 명이 7월과 8월 인도네시아와 베트남으로 파견된다. 현대차그룹은 항공료와 현지 활동비 등 필요한 비용 전액을 지원한다.
인도네시아 파견 단원들은 국제 주거복지 NGO '해비타트'와 국제구호 NGO '플랜'과 협력해 취약 계층을 위한 주택 신축, 학교시설 보수, 폐기물 및 재활용 교육, 위생 교육 봉사를 진행한다. 현지 대학생들과 기후·환경 토론과 문화 공연 등 상호 교류도 이뤄지며, 현대차 인도네시아 생산법인(HMMI)과 현대 모터스튜디오 스나얀 파크 방문도 계획돼 있다.
베트남 파견 단원들은 국제구호 NGO '월드비전'과 함께 STEAM 교육과 구강위생 교육, 학교 도서관 신축, 벽화 조성 봉사를 할 예정이다. 현지 유치원과 초등학교 학생, 지역 주민들과 문화 교류 행사를 열고 현대차 베트남 생산법인(HTMV)도 견학한다.
현대차그룹은 인도네시아와 베트남 현지에서도 대학생을 선발해 프로그램에 참여할 기회를 제공하며 한국 단원과의 상호 문화 교류를 추진한다.
y2kid@newspim.com