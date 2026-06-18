현대차그룹, 남극기지에 그린수소 발전 시스템 구축

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디젤 의존도 97%인 세종·장보고 기지, 태양광-수소 연료전지로 전환

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차그룹이 남극 과학기지의 에너지 체계를 친환경으로 전환한다.

현대차그룹은 18일 해양수산부, 극지연구소와 '남극과학기지 그린수소 그리드 구축을 위한 업무협약'을 체결했다.

극지연구소가 운영 중인 남극 세종과학기지와 장보고과학기지는 현재 디젤 발전에 97% 의존하고 있다. 2028년 세종기지 설립 40주년을 맞아 이들 기지의 전력 체계를 개선하기 위한 협력이다.

(사진 왼쪽부터) 현대차그룹 전략기획담당 성 김 사장, 해양수산부 황종우 장관, 극지연구소 신형철 소장이 업무협약식에서 기념 촬영을 하고 있는 모습 [사진=현대차그룹]

현대차그룹은 태양광 등 재생에너지로 물을 전기분해해 수소를 생산하고 저장한 뒤 연료전지 발전에 활용하는 순환 모델을 구현한다. 일조량이 풍부한 기간에 잉여 태양광 전력으로 수소를 생산·저장해 태양광 발전이 제한되는 시기에 연료전지로 전력을 생산하는 방식이다.

현대차그룹은 수전해기, 수소 저장 장치, 연료전지 발전기 등 관련 설비를 구축하고 태양광 발전 설비도 함께 확충한다. 해양수산부와 극지연구소는 현지 설비 구축 및 운영에 협력하며 수소·태양광·디젤 발전을 아우르는 하이브리드 전력 운영 체계를 도입해 친환경 에너지 비중을 단계적으로 확대할 계획이다.

남극 기지는 외부 전력망과 연결되지 않은 고립된 입지에 악천후와 적설이 잦으며 계절별 일조량 편차가 크다. 이번 그린수소 그리드는 이 같은 환경에서 재생에너지의 변동성을 보완해 안정적인 전력 운영을 가능하게 할 것으로 예상된다.

현대차그룹은 국내에서 충북 청주, 경기도 파주 등에서 청정수소 생산 설비를 구축하고 있으며 인도네시아, 홍콩 등에서 현지 맞춤형 수소 솔루션을 추진 중이다.

y2kid@newspim.com