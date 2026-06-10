현대차그룹, 중국 수소사업 확대…HTWO 광저우 기술 공개

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 10일 중국 쿤산 수소에너지 대회에 참가했다
- HTWO광저우는 연료전지·수전해 등 수소 밸류체인 기술과 수소상용차 성과를 공개했다
- 현대차그룹은 수소상용차 판매 1위 기반으로 연구소·지자체 협력 등 현지화를 강화했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대차그룹이 중국 수소 시장 공략에 속도를 내고 있다. 현지 생산 거점을 기반으로 연료전지시스템과 수전해 기술 등 수소 밸류체인 전반의 솔루션을 선보이며 중국 수소 산업 내 입지를 강화하는 모습이다.
현대차그룹은 중국 수소연료전지시스템 생산거점인 HTWO 광저우가 10일부터 12일까지 중국 장쑤성 쿤산시에서 열리는 '2026 국제수소에너지 및 연료전지차 대회'에 참가한다고 밝혔다.
올해 10회째를 맞은 이번 행사는 중국 수소 산업을 대표하는 포럼으로, 정부와 산학계, 기업 관계자 등 약 1만5000명이 참석할 예정이다.
HTWO 광저우는 전시 부스를 통해 수소연료전지시스템, PEM 수전해 기술, 수소사회 비전 등 수소 밸류체인 전반의 핵심 기술을 공개한다. 중국 현지 생산 연료전지시스템을 탑재한 트럭, 버스, 청소차 등 수소상용차 성과도 소개한다.
HTWO 광저우는 2025년 중국 시장에서 수소상용차 900대 이상을 판매하며 전체 판매 3위, 외자기업 중 1위를 기록했다. 최근에는 광저우시 수소에너지 분야 산업체인 선도기업으로도 선정됐다.
현대차그룹은 중국 연료전지 기술연구소 설립, 울산시·광저우시와의 수소 생태계 업무협약 등을 통해 현지화 기술과 사업 협력을 확대하고 있다.
chanw@newspim.com