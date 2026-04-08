손흥민·이강인·김민재, 북중미 월드컵 A조 '통합 베스트11' 뽑혀

AI 핵심 요약beta
- 남미 매체 올레가 7일 북중미 월드컵 A조 베스트11을 공개했다.
- 손흥민이 왼쪽 윙포워드, 이강인이 중앙 공격형 미드필더로 뽑혔다.
- 김민재가 센터백으로 한국 3명이 A조 최강 전력으로 평가받았다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민, 이강인, 김민재가 2026 북중미 월드컵 A조를 대표하는 얼굴들만 모은 베스트11에 나란히 이름을 올렸다.
남미 매체 '올레'와 미국·멕시코 합작 플랫폼 'OleUSA'는 7일(한국시간) 포메이션 4-2-3-1을 바탕으로 한 2026 북중미 월드컵 본선 12개 조 통합 베스트11을 공개했다. 한국이 속한 A조에서는 한국·멕시코·체코가 나란히 3명씩, 남아프리카공화국이 2명을 배출했다.
한국은 예상대로 해외파 에이스 3명이 모두 포함됐다. 손흥민은 왼쪽 윙포워드, 이강인은 중앙 공격형 미드필더, 김민재는 센터백 한 자리를 맡았다. 손흥민(LAFC)과 이강인(파리 생제르맹)은 공격 2선의 양 축으로, 김민재(바이에른 뮌헨)는 수비 라인의 기둥으로 평가받았다. 올레는 세 선수를 '각국이 가장 경계해야 할 핵심 전력'으로 분류했다.
멕시코에서는 라울 히메네스(풀럼)가 최전방 원톱에 뽑혔다. 2선과 중원에는 레알 베티스의 미드필더 알바로 피달고, 제노아 수비수 호안 바스케스가 각각 베스트11에 포함됐다. 모두 유럽 빅리그에서 뛰고 있는 선수들이다.
체코는 수비와 미들, 골문에서 이름을 올렸다. 울버햄프턴 풀백 라디슬라프 크레이치, 웨스트햄의 미드필더 토마시 소우체크, PSV 에인트호번의 주전 골키퍼 마체이 코바르시가 A조 베스트11에 뽑혔다. 남아공은 MLS 미네소타 유나이티드의 오른쪽 풀백 봉고쿨레 롱웨인과 현재 베트남 텝싸인 남딘에서 뛰는 윙어 페르시 타우가 선정됐다.
정리하면 A조 베스트11은 다음과 같다. 최전방 히메네스, 2선 왼쪽부터 손흥민-이강인-타우, 더블 볼란치 피달고-소우체크, 포백 크레이치-바스케스-김민재-롱웨인, 골키퍼 코바르시다. 올레는 "각국을 대표하는 에이스들이 한 팀을 이뤘다"며 "특히 한국의 손흥민-이강인-김민재는 타국 입장에선 반드시 막아야 할 조 1위 경쟁의 핵심 축"이라고 평가했다.
psoq1337@newspim.com