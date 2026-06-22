남동발전, 'AX 혁신 아이디어' 대국민 공모…총상금 400만원

AI 핵심 요약beta
- 한국남동발전은 22일 AX 혁신아이디어 공모전을 열었다
- AI로 업무 생산성·안전·발전설비 최적화 아이디어를 공모한다
- 전국 대학생·전력업계 대상이며 우수 4건 선정해 총 400만원 시상한다
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발전설비 운영·안전·업무혁신 분야 AI 아이디어 공모
최우수상 200만원 등 총 400만원 상금 지급
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국남동발전이 AX 혁신 아이디어 공모전을 개최해 국민 체감형 인공지능(AI) 서비스 발굴에 나선다.
한국남동발전은 정부의 'AI 3대 강국 도약' 정책에 발맞춰 'AX 혁신아이디어 공모전'을 개최한다고 22일 밝혔다.
AX는 인공지능 전환(AI Transformation)의 약자로, AI를 활용해 업무 전반을 혁신적으로 변화시키는 것을 의미한다.
이번 공모전은 AI 기술을 활용한 업무 생산성 향상과 안전한 작업환경 조성, 화력 및 신재생 발전설비 최적 운영 등에 적용할 수 있는 아이디어를 발굴하기 위해 마련됐다.
남동발전은 앞서 사내 임직원을 대상으로 AX 혁신아이디어 공모를 진행해 우수 아이디어를 현장에 적용하기 위한 'AX 프론티어'를 발족한 바 있다.
이번 대국민 공모전을 통해서는 국민이 체감할 수 있는 AI 서비스와 기관 생산성 향상을 위한 혁신 과제를 추가로 발굴할 계획이다.
공모전은 전국 대학생과 대학원생, 한국남동발전 상주 협력사를 포함한 전력산업 유관기업 및 종사자를 대상으로 진행된다.
접수된 아이디어는 내·외부 전문가 심사와 온라인 국민참여심사를 거쳐 총 4건의 우수작이 선정된다. 최우수상 1팀에는 200만원, 우수상 1팀에는 100만원, 장려상 2팀에는 각각 50만원이 수여된다. 총 상금 규모는 400만원이다.
남동발전 관계자는 "AX 혁신아이디어 공모를 통해 국민이 체감할 수 있는 혁신 성과를 창출하겠다"며 "AI 3대 강국 도약과 초혁신 경제 구현을 위한 공공기관의 역할을 강화하는 데 앞장서겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com