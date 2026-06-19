남동발전, 현대건설과 폐지 석탄발전소 '소형원전 전환' 추진

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폐지 예정 석탄발전 인프라 활용

SMR 연계 기술개발·사업화 추진

리트로핏 방식으로 무탄소 전원 전환

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국남동발전이 현대건설과 손잡고 폐지 예정인 석탄발전소를 차세대 소형모듈원자로(SMR)로 전환하는 방안을 추진한다.

남동발전은 19일 현대건설 본사에서 현대건설과 '석탄발전설비 인프라 연계 SMR 기술개발 연구 협력체계 구축 및 사업화 공동 추진 기반 마련을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

SMR은 안전성과 건설 효율성을 높인 차세대 원전 기술이다.

이번 협약은 단계적으로 폐지가 예정된 석탄화력발전소의 기존 부지와 설비를 활용해 SMR 연계 기술을 개발하기 위해 마련됐다.

19일 남동발전 및 현대건설 관계자가 현대건설 본사에서 '석탄발전설비 인프라 연계 SMR 기술개발 연구 협력체계 구축 및 사업화 공동 추진 기반 마련을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한국남동발전] 2026.06.19 gkdud9387@newspim.com

양사는 석탄보일러를 SMR로 대체하고 기존 발전설비를 재사용하는 방안을 검토한다. 이를 통해 차세대 무탄소 전원 모델을 발굴하고 향후 SMR 기반 발전사업 실증과 사업화 가능성도 모색할 계획이다.

특히 기존 설비에 신기술을 적용해 성능과 효율을 높이는 '리트로핏(Retrofit)' 방식의 기술적·경제적 타당성을 살필 예정이다.

이영기 남동발전 안전기술부사장은 "이번 업무협약을 계기로 기존 발전소 인프라의 미래 활용 가능성을 면밀히 검토하고, 차세대 원자로 기반의 새로운 무탄소 에너지 전환 모델을 적극 발굴하겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com