[속보] 정교유착 합수본, 이만희 신천지 총회장 구속영장 청구

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 정교유착 비리 의혹을 수사 중인 검·경 합동수사본부(합수본)가 22일 이만희 신천지 총회장에 대한 구속영장을 청구했다.
합수본은 이날 공지를 내고 "신천지의 특정 정당 가입 강요 사건 관련해 신천지 총회장에 대해 정당법위반 등 혐의로 구속영장을 청구했다"고 밝혔다.
이어 "피의자는 신천지 신도들을 상대로 특정 정당에 가입할 것을 강요한 혐의 등을 받고 있다"고 덧붙였다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
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[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 정교유착 비리 의혹을 수사 중인 검·경 합동수사본부(합수본)가 22일 이만희 신천지 총회장에 대한 구속영장을 청구했다.
합수본은 이날 공지를 내고 "신천지의 특정 정당 가입 강요 사건 관련해 신천지 총회장에 대해 정당법위반 등 혐의로 구속영장을 청구했다"고 밝혔다.
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