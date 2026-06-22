홈플러스 "회생 핵심은 2000억원 DIP 금융"…메리츠에 집행 촉구

AI 핵심 요약beta
- 홈플러스가 22일 메리츠금융에 2000억원 DIP 지원을 촉구했다.
- 회사는 회생 정상화에 운영자금 집행이 시급하다고 밝혔다.
- 자금이 막히면 회생이 훼손되고 고용과 협력사도 흔들린다고 했다.
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"메리츠, 1순위 신탁담보권자로 최대 채권자"
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 홈플러스가 기업회생 절차의 정상적인 진행을 위해 필요한 2000억원 규모의 DIP(Debtor In Possession) 금융이 아직 집행되지 않고 있다며 최대 채권자인 메리츠금융의 신속한 지원을 촉구했다.
홈플러스는 22일 입장문을 내고 "최근 홈플러스 회생을 둘러싸고 여러 논의가 이어지고 있지만 지금 가장 필요한 것은 책임 공방이 아니다"며 "회생과 정상화를 위한 최소한의 운영자금인 2000억원 규모의 DIP 금융 지원이 시급하다"고 밝혔다.
회사는 최근 홈플러스 익스프레스 영업양수도 계약이 마무리된 점을 언급하며 정상화를 위한 자구노력을 지속하고 있다고 설명했다. 또한 상품 공급이 원활하게 이뤄질 경우 매출 회복과 영업 정상화가 가능하다는 점도 현장에서 확인되고 있다고 강조했다.
홈플러스는 현재 가장 큰 문제로 운영자금 부족을 꼽았다. 회생절차 개시 이후 익스프레스 사업 매각을 비롯해 비용 절감과 영업 정상화 등 다양한 자구노력을 진행해 왔지만, 회생에 필수적인 2000억원 규모의 DIP 금융은 아직 실제 집행되지 않았다는 주장이다.
아울러 주주사인 MBK파트너스와 주요 경영진이 정상화를 위해 재정적 지원과 부담을 이어오고 있으며, 임직원과 협력업체, 납품업체들도 회생을 위해 노력하고 있다고 설명했다.
홈플러스는 "메리츠는 스스로 홈플러스 회생을 위해 할 수 있는 역할을 다했다고 주장하고 있지만, 홈플러스 입장에서 가장 중요한 것은 발표나 입장문이 아닌 실제 자금 집행"이라고 밝혔다.
이어 "필요한 운영자금이 공급되지 못할 경우 회생 가능성은 훼손될 수밖에 없다"며 "반대로 회생에 필요한 유동성이 확보된다면 상품 공급 정상화와 매출 회복, 영업 안정화를 통해 충분히 정상화의 길로 나아갈 수 있다"고 강조했다.
특히 홈플러스는 "1만명 이상의 임직원과 수많은 협력업체, 납품업체, 소상공인의 생계가 회사와 연결돼 있다"며 "지금 필요한 것은 또 다른 책임 공방이 아니라 홈플러스를 살리기 위한 실질적인 행동"이라고 밝혔다.
그러면서 "메리츠는 홈플러스 부동산에 대한 1순위 신탁담보권자로 가장 우선적인 채권 회수 지위를 보유한 최대 채권자"라며 "진정으로 홈플러스의 회생을 원한다면 추가적인 설명이나 논쟁보다 홈플러스가 요청하고 있는 2000억원 규모의 DIP 금융을 신속히 집행해 의지를 행동으로 보여주길 바란다"고 촉구했다.
sykim@newspim.com