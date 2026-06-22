메리츠 "홈플러스 보증, 14조 자산가 김병주 회장 나서야"

AI 핵심 요약beta
- 메리츠금융그룹이 22일 홈플러스에 1000억원 DIP를 지원하기로 하고 MBK와 김병주 회장에 보증 제공을 요구했다.
- 메리츠는 홈플러스 회생 악화에 MBK 책임을 제기하며 50조 운용·3호 펀드 수익 규모상 1000억원 보증이 어렵다면 설명이 필요하다고 주장했다.
- 메리츠는 최대채권자로서 회생절차 전후로 자금 지원과 담보권 유예 등에 나섰다며 특정 채권자 희생이 아닌 최대주주의 책임 있는 결단을 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 메리츠금융그룹이 기업회생절차를 밟고 있는 홈플러스에 1000억원 규모의 긴급 운영자금(DIP) 지원을 결정하면서 최대주주인 MBK파트너스와 김병주 회장의 책임론을 제기했다.
메리츠금융그룹은 22일 입장문을 통해 홈플러스 정상 영업을 위한 DIP 지원 방침을 밝히고 MBK와 김 회장의 보증 제공을 요구했다. 최근 대주주의 책임 있는 역할을 지속적으로 촉구해온 가운데 나온 입장이다.
메리츠금융은 "기존 주주와 후순위 채권자들의 반대와 향후 발생할 수 있는 법적 분쟁 가능성에도 1000억원 규모의 자금을 에스크로 계좌에 예치했다"며 "MBK와 김병주 회장에 대한 보증 요구는 최대주주로서 수용해야 할 최소한의 안전장치"라고 밝혔다.
이어 "MBK가 홈플러스의 회생 성공을 확신한다면 보증 요구를 수용하지 않을 이유가 없다"고 덧붙였다.
홈플러스가 회생절차에 이르게 된 과정에서 MBK의 책임이 있다는 주장도 내놨다. 회생절차 개시 이후에도 영업환경과 기업가치가 악화되고 있는 만큼 최대주주가 보다 적극적으로 회생 작업에 참여해야 한다는 입장이다.
메리츠금융은 "MBK는 연차보고서 기준 약 50조원의 자산을 운용하고 있으며 홈플러스가 포함된 3호 펀드에서 약 1조 2000억원의 수익을 거둔 것으로 알려져 있다"며 "1000억원 규모의 보증이 어렵다면 이에 대한 설명이 필요하다"고 주장했다.
또 "본인들의 보증은 거부한 채 채권자에게만 추가 자금 지원을 요구하는 것은 시장과 이해관계자들의 공감을 얻기 어렵다"고 지적했다.
아울러 메리츠금융은 2024년 리파이낸싱에 어려움을 겪던 홈플러스에 신규 자금을 공급했지만 이후 MBK가 최대채권자인 메리츠와 사전 협의 없이 기업회생절차를 신청했다고 밝혔다.
이어 회생절차 개시 이후에도 담보권 행사 유예와 상거래채권 및 임차보증금 조기 변제 협조, 상거래채권자 3순위 담보 설정 동의 등에 나서는 등 홈플러스 회생을 지원해 왔다고 설명했다. 현재 1조원 이상의 고정이하채권을 보유해 자산건전성 부담을 안고 있음에도 추가 자금 지원을 결정했다는 것이다.
메리츠금융은 "기업 회생은 특정 채권자의 희생만으로 이뤄질 수 없는 만큼 최대주주의 책임 있는 결단이 필요하다"고 강조했다.
eoyn2@newspim.com