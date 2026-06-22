보훈부·농협, 취약 국가유공자 1300명에 1.5억 '여름나기 꾸러미'

AI 핵심 요약beta
- 국가보훈부와 농협중앙회가 23일 취약계층 국가유공자 1300명에 여름나기 물품을 지원했다
- 농협은 1억5000만원 규모 식료품 꾸러미를 기증했고 보훈부는 전국 고령·저소득 국가유공자에게 순차 전달했다
- 강윤진 차관은 독거 국가유공자 가구를 방문해 물품을 전달하고 폭염기 복지·안전 관리 실태를 점검했다
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전국 취약계층 국가유공자 1300명에 '농심천심 보훈愛 물품' 배포
강윤진 차관, 서울 독거 유공자 가구 방문해 건강·생활실태 직접 점검
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부와 농협중앙회가 호국보훈의 달을 맞아 취약계층 국가유공자 1300명에게 1억5000만 원 규모의 여름나기 지원 물품을 전달한다.
국가보훈부는 23일 오전 10시 서울 중구 농협중앙회에서 취약계층 국가유공자를 위한 '여름나기 보훈애(愛) 물품' 전달식을 열고, 민·관 협업으로 마련한 식료품 꾸러미를 배포한다고 22일 밝혔다. 이 자리에는 강윤진 국가보훈부 차관과 박서홍 농협중앙회 부회장 등 두 기관 관계자들이 참석한다.
농협중앙회는 이번 행사에서 김치·삼계탕·간편식 등으로 구성된 '농심천심 보훈愛 꾸러미 물품'을 기증하고, 국가보훈부는 이를 전국 취약계층 국가유공자 약 1300명에게 순차적으로 전달할 예정이다. 물품 규모는 약 1억5000만 원으로, 보훈부는 호국보훈의 달 계기 복지 사각지대에 놓이기 쉬운 고령·저소득 국가유공자들의 여름철 생활 안정을 돕는다는 계획이다.
강윤진 차관은 같은 날 오후 2시부터 서울 성동구·동대문구 일대 독거 국가유공자 2가구를 직접 방문해 여름나기 물품을 전달하고, 건강 상태와 생활 실태를 점검한다. 이 방문에는 복지정책과장과 서울북부보훈지청장 등이 함께해 폭염기 취약계층 복지·안전 관리 실태를 확인할 예정이다.
강 차관은 "국가유공자분들께서 시원하고 건강한 여름을 보내실 수 있도록 물품을 지원해 준 농협중앙회에 감사드린다"며 "국가보훈부는 민관협업을 통한 복지 지원은 물론, 여름철 취약계층 국가유공자의 안전을 꼼꼼하게 점검하고 살필 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
gomsi@newspim.com