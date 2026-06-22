아라마크코리아 이진아 이사, 대한민국 한식대가 선정

AI 핵심 요약beta
- 아라마크코리아는 22일 이진아 이사가
- 한식명장·대한민국 한식대가 선정식에서
- 단체급식 분야 한식대가로 뽑혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 아라마크코리아는 이진아 이사가 '2026 한식명장·대한민국 한식대가 발굴 선정식'에서 단체급식 분야 대한민국 한식대가로 선정됐다고 밝혔다.
선정식은 지난 5월 18일 국회에서 개최됐으며, 한식문화 발전에 기여한 전문가들을 대상으로 진행됐다.
아라마크코리아에 따르면 이진아 이사는 연세대학교 식품영양학 박사 학위를 보유하고 있으며, 단체급식 운영 및 메뉴 개발 분야에서 활동하고 있다.
이 이사는 아라마크코리아에서 개발 및 운영 업무를 담당하고 있으며, 산업체와 병원, 교육기관 등 다양한 급식 사업장 운영에 참여해 왔다.
아라마크코리아는 산업체, 병원, 교육기관, 스포츠·엔터테인먼트 시설 등을 대상으로 급식 및 푸드서비스를 제공하고 있다.
회사 측은 대량 조리 환경에 적용할 수 있는 한식 메뉴 개발과 운영 체계 구축을 추진해 왔다고 설명했다.
이진아 이사는 "한식의 우수성을 알리고 단체급식 현장에서 관련 노력을 이어가겠다"고 말했다.
whitss@newspim.com