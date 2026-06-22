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"대통령 흔들리면 안 된다"…민주당 8·17 전대 앞두고 친명계 공세 강화

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  • 더불어민주당이 26일 전준위를 출범해 8월 17일 전당대회 준비에 착수했다.
  • 정청래 대표의 연임 도전 가시화로 김민석 총리·송영길 의원 등 친명계 내부 견제와 신경전이 본격화됐다.
  • 박지원·우원식 등 당 원로와 이재명 대통령은 과열 경쟁과 갈등을 경계하며 통합과 집권 여당다운 태도를 주문했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정청래 연임 도전 가시화에 친명계 견제 본격화
김총리 "대통령 흔들리면 안 돼" 宋 "레임덕 우려"
李대통령 통합 주문…당내 원로 과열 경쟁 경계

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 집권 여당 더불어민주당이 오는 26일 전당대회준비위원회(전준위)를 출범시키고 8월 17일 예정된 전당대회 준비에 본격 착수하는 가운데 차기 당권을 둘러싼 친명(친이재명)계 내부 견제 움직임이 강해지고 있다. 당권 주자로 거론되는 정청래 대표의 연임 도전이 가시화되면서 이를 둘러싼 견제와 비판이 공개적으로 분출하고 있다.

22일 정치권에 따르면 민주당은 26일 전준위를 공식 출범시키고 전당대회 준비 절차에 돌입한다. 지방선거 이후 처음 치러지는 전대를 앞두고 당권 주자들의 움직임도 빨라지고 있다.

차기 민주당 당권 주자인 정청래(왼쪽) 대표와 김민석 국무총리가 지난 21일 오후 서울 여의도 국회 의원회관 대회의실에서 열린 6·3 지방선거 단체장 당선자 워크숍에 참석하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

◆ 정청래 출마 초읽기…김민석과 미묘한 온도차

가장 주목받는 인물은 정청래 대표다. 정치권에서는 정 대표가 오는 24일 최고위원회의를 끝으로 대표직에서 물러난 뒤 연임 도전을 공식 선언할 것으로 보고 있다.

정 대표는 최근 당원 주권과 당의 역할을 강조하는 메시지를 잇달아 내놓고 있다. 사실상 출마 의지를 드러내고 있다. 다만 지방선거 이후 불거진 이재명 대통령과의 갈등설을 의식한 듯 최근에는 당정 관계를 강조하는 발언도 이어가고 있다.

정 대표는 지난 21일 지방선거 단체장 당선자 워크숍에서 "이재명 대통령은 월드클래스, 세계적인 지도자로 우뚝 섰다"며 "앞으로도 당정청이 원팀으로 똘똘 뭉쳐 남은 민생·개혁 과제들을 완수해 가겠다"고 밝혔다. 비공개 강연에서는 정치인의 태도와 대중과의 심리적 일체감의 중요성을 강조한 것으로 알려졌다.

반면 김민석 국무총리는 같은 자리에서 대통령과 정부의 안정적인 국정 운영을 강조해 사실상 정 대표를 겨냥한 것 아니냐는 해석이다.

김 총리는 "임기가 4년 남았는데 중앙정부와 대통령이 흔들리면 무슨 일을 할 수 있겠나"라며 "선거를 앞두고 대통령과 정부가 비록 말은 못 하지만 당과 정부가 함께 민주 황금시대를 만드는 것을 간절하게 꿈꿨다"고 강조했다.

송영길(오른쪽) 더불어민주당 의원이 8·17 전당대회를 앞두고 당 대표 출마를 검토하고 있다. 정청래 민주당 대표와 송영길 의원이 지난 6월 5일 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 인사하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

◆ 송영길 "정청래 지도부, 대통령과 정면으로 싸우겠다고 출마"

한민수 민주당 당 대표 비서실장은 이날 한국방송(KBS) 1라디오 '전격시사'에 출연해 당내 계파 갈등론과 관련해 "우리 당에는 친명만 있는 것"이라고 선을 그었다.

한 실장은 "친청(친정청래), 반청은 가능할지 몰라도 친명과 친청 식은 아니다"라고 했다. 정 대표와 김 총리의 신경전이라는 관측에 한 실장은 "두 분 말씀이 미묘한 신경전이랄지 차이는 없었다"고 했다.

친명계 내부 견제는 노골화하는 분위기다. 당 대표 출마 가능성을 내비친 송영길 의원은 최근 잇따른 인터뷰에서 정 대표를 향한 비판 수위를 높이고 있다.

송 의원은 "당이 무너지면 대통령 레임덕으로 간다"며 "정청래 지도부가 대통령과 정면으로 싸우겠다고 출마하려는 것처럼 비치는데 이를 정리하지 못하면 집권당이 어떻게 되겠느냐"고 강도 높은 발언을 쏟아냈다. 정 대표의 '정권은 짧다' 발언과 관련해 송 의원은 "집권 여당 대표가 대통령과 맞서자는 것인가"라고 직격했다. 

송 의원은 정 대표가 연임에 나설 경우 자신의 출마 가능성이 높아질 것이라는 입장도 밝히며 3자 구도 가능성을 키우고 있다.

송 의원은 이날 문화방송(MBC) 라디오 '김종배의 시선집중' 인터뷰에서 "정청래 당 대표가 어떤 결정을 할지 지켜보고 있다"며 출마 여부와 관련해 여지를 남겼다.

송 의원은 "이번에 주신 국민 의사를 정확히 읽고 해석해 거기에 맞게 당을 변화시키고 새롭게 하는 전당대회가 돼야지 이전투구하는 전당대회가 되면 안 된다"고 지적했다.

프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 참석과 유럽 순방을 마친 이재명 대통령이 지난 6월 18일 오전 경기 성남시 서울공항에 도착해 정청래 더불어민주당 대표와 악수하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

◆ 당 원로 박지원·우원식, 과열 경쟁 경계…李대통령 통합 주문에도 갈등 지속

박지원 의원은 같은 날 와이티엔(YTN) 라디오 '장성철의 뉴스명당' 인터뷰에서 "정청래 현 대표가 불출마 선언하지 않으면 송 전 대표는 출마하겠다는 것"이라며 "3자 구도로 가서 결선까지 끌고 가고 김 총리와 단일화하는 방법을 찾겠다는 것"이라고 분석했다.

박 의원은 "지금 벌써 레임덕까지 얘기하는 것은 지나치다"며 "제발 싸우지 말자"고 촉구했다. 박 의원은 "누가 인위적으로 당 대표 선거에 나오지 마라, 나와라 하는 것은 옳지 않다"면서도 "민주주의 방식대로 나오는 것은 좋지만 집권 여당다운 태도를 가져야 한다"고 거듭 자제를 촉구했다.

당내 원로들의 우려도 이어지고 있다. 당초 당 대표 후보군으로 거론됐던 우원식 전 국회의장은 최근 불출마를 선언하며 "상처와 분열을 키우는 전당대회를 치르고 나면 당에 무엇이 남겠냐"고 우려했다. 정치권 안팎에서는 사실상 정 대표를 향해 자제를 촉구한 메시지라는 해석이다.

이 같은 당내 갈등 양상에 대해 이 대통령은 최근 유럽 순방 후 기자회견과 공개 발언, 소셜미디어를 통해 집권 여당의 포용성과 통합을 누차 강조하고 있다. 당권 경쟁이 과열될 경우 국정 동력 약화와 민심 이반이 가속화 될 것이라는 관측이다.

청와대는 이날 최근 이 대통령의 국정 지지율이 떨어지는 것과 관련해 "엄중하고 겸허하게 받아들이며 국민께서 무엇을 걱정하고 무엇을 바라고 계신지 더욱 세심하게 살피겠다"고 밝혔다. 청와대는 "최근 지지율 변동은 민생·경제 상황에 대한 국민의 체감과 국정 운영 전반에 대한 평가가 종합적으로 반영된 결과"라고 판단했다. 

chogiza@newspim.com

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李대통령 지지율, 5주 연속 하락세 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 5주 연속으로 하락하면서 취임 이후 처음으로 40%대 지지율을 기록했다.  여론조사 전문기관인 리얼미터가 22일 공개한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 지난주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 이재명 대통령 6월 3주차 국정수행 평가. [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.7%로 5.5%p 올랐다. 긍·부정 평가가 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다' 3.6%였다. 리얼미터는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 책임론 확산과 집권 여당 더불어민주당 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 영향을 준 것으로 분석했다. 특히 이 대통령의 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파에도 되레 자산시장 양극화 우려가 커지면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타났다고 리얼미터는 판단했다. 권역별로는 대구·경북(9.9%p) 하락세가 가장 컸고, 인천·경기(7.6%p), 서울(7.4%p)도 큰 낙폭을 보였다. 연령대별로는 50대(9.1%p) 지지층의 이탈이 가장 많았고, 20대(6.2%p)와 40대(5.5%p)에서도 하락세가 두드러졌다. 6월 3주차 정당 지지도. [그래프=리얼미터] 정당 지지도(18~19일 조사)에서는 민주당이 40.1%로 2.1%p 올랐고 국민의힘이 42.3%로 2.0%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순으로 조사됐다. 무당층은 7.7%였다. 리얼미터는 국민의힘 지지율이 하락한 것은 선거관리 부실 사태를 전면 재선거·사전투표 폐지로 확대한 것을 부정 요인으로 꼽았다. 장동혁 국민의힘 대표를 향한 사퇴 요구로 당내 갈등이 불거지며 보수층 결집력이 약화한 것으로 봤다. 민주당은 선거 부실 관리에 대한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면과 정청래 민주당 대표가 이 대통령의 순방 성과를 치켜세우며 '단합'을 부각하고 있는 것이 지지층 결집으로 이어졌다고 분석했다. the13ook@newspim.com 2026-06-22 10:18
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동탄, 토지거래허가구역 지정 초읽기 [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 최근 집값 급등세를 보이는 경기 화성 동탄구와 구리시, 용인시 기흥구 등이 규제지역으로 묶일 가능성이 한층 커지고 있다. 세 지역은 국토교통부의 조정대상지역 및 투기과열지구 지정 요건을 모두 충족한 것으로 분석된다. 특히 화성 동탄구는 이달 들어 불과 2주 만에 아파트값이 4% 이상 오르며 시장 과열 우려가 커지는 상황이다. 국토부는 주거정책심의위원회를 열어 규제지역 지정 여부를 심의할 예정으로, 회의는 이르면 이달 중 개최될 것으로 전망된다. 22일 부동산시장 전문가에 따르면 올들어 아파트 매맷값이 큰 폭으로 상승하고 있는 경기 화성시 동탄구에 대한 규제지역 및 토지거래허가구역 지정 가능성이 높게 점쳐진다.  ◆ 화성 동탄 석달간 집값 3.8% 올라…구리시·용인기흥도 규제지역 지정요건 갖춰  동탄신도시 모습 [사진=경기도] 2007년 첫 입주를 시작해 신도시 조성 20년을 맞고 있는 동탄신도시는 분당·평촌과 같은 1기 신도시에 비해 신규 아파트가 많고 특히 주변 삼성전자 캠퍼스 영향으로 탄탄한 주택 수요를 보유하고 있다. 특히 최근 들어 주택가격 상승이 높게 나타나고 있다. 한국부동산원의 월간 아파트 매매가격지수 동향에 따르면 올해 1월 일반구로 승격된 화성시 동탄구는 2월 전달 대비 0.78%의 주택종합 매맷값 상승률을 보였고 5월 9일 양도소득세 중과 재개를 앞두고 시작된 아파트 '매매 러시'가 본격화된 3월부터 5월까지 매달 1%를 넘는 매맷값 상승률을 기록하고 있다. 3월 1.10%를 시작으로 4월 1.13%, 5월 1.57%의 상승률을 각각 나타냈다. 3개월 간 3.80%의 주택 매맷값 상승률을 기록한 것이다. 국토부가 지정하는 조정대상지역은 해당 시·도 물가 상승률의 1.3배, 투기과열지구는 1.5배를 초과하면 지정 대상이 된다. 지난 3∼5월 경기도의 소비자물가 상승률은 1.38%로 조정대상지역은 집값 상승률이 1.79%, 투기과열지구는 2.06% 이상이면 지정 대상이다. 이밖에 용인시 기흥구와 구리시도 각각 3개월 간 주택가격 상승률 2.54%와 3.49%를 기록하며 국토부 규제지역 지정 기준을 넘어선 상태다.  더욱이 화성 동탄의 경우 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 기업의 고액 성과급 지급이 결정된 이후인 이달 들어서는 각각 1.98%, 2.22%의 주간 아파트 매맷값 상승률을 기록하며 2주 동안 4% 이상 아파트값이 올랐다. 이에 따라 동탄구의 규제지역 지정 가능성은 상당히 높은 것으로 꼽힌다.  토지거래허가구역 지정도 뒤따를 예정이다. 국토부와 시·도지사가 지정할 수 있는 토지거래허가구역은 국토부 지정 규제지역과 같은 지정 기준은 없다. 다만 집값 급등이 우려되면 지정할 수 있는 만큼 국토부 규제지역보다 오히려 지정이 더 쉽다는 진단이 나오고 있다.  ◆ 국토부 주정심 이르면 이달 열려…규제지역 지정 가능성 높지만 시기는 이견 지정 절처와 시기는 유동적이다. 토지거래허가구역은 2곳 이상 시·도에 대해서는 국토부가 지정할 수 있고 단일 시·도에 대해서는 해당 광역 자치단체가 지정할 수 있다. 지난 10·15 대책에서 국토부는 서울 25개 자치구 전역과 경기도 12개 시·군을 토지거래허가구역으로 지정할 때 이같은 방식을 사용한 바 있다. 하지만 추가 토지거래허가구역 대상이 모두 경기도에 속해있는 만큼 국토부가 토지거래허가구역을 직권으로 지정할 수는 없다.  정부는 이재명 정부 출범 이후 단일 시·군·구에 대해서도 국토부가 직권으로 토허구역을 지정할 수 있는 법안 개정을 추진했지만 이 법은 아직 국회에 계류된 상태다. 이에 따라 이들 3곳에 대한 토허구역 지정은 결국 경기도가 할 수밖에 없는 상황이다. 다만 경기도는 토허구역 지정에 대해 말을 아끼고 있다. 경기도 관계자는 "현재 동탄구의 주택가격 상승에 대해 면밀히 모니터링하고 있다"고만 답했다.  시장에서는 빠르면 이달 중 규제지역 및 토지거래허가구역 지정 가능성을 예측하고 있다. 특히 성과급과 주택자금 회사 대출이 개시되며 엄청난 자금이 풀릴 예정인 동탄의 경우 추가 집값 상승이 높게 점쳐지고 있어서다. 동탄신도시 현지 중개업소 관계자는 "지난달부터 동탄신도시내 아파트를 찾는 문의가 크게 늘어난 상태"라며 "매매는 물론 전세도 매물이 없어 구하기 힘든 상태가 이어지고 있다"고 말했다.  이와 함께 앞서 지난해 10·15대책에서 지정된 경기도 12개 기초자치단체와 비교할 때 형평성 문제도 있을 것이란 지적이 나온다. 동탄구 집값이 이들 지역을 능가하는 수준으로 치솟고 있는 만큼 규제지역 및 토지거래허가구역 지정은 필수적이란 이야기다.  다만 동탄의 경우 토지거래허가구역 지정의 정책 목표 달성이 어려울 수 있다는 지적도 나온다. 동탄의 경우 지역내 반도체 업체의 성과급 지급에 따른 내집마련 수요 유입으로 집값이 오르고 있다는 분석 때문이다. 즉 토허제의 목적인 외부 투기수요 유입 억제라는 정책 효과를 달성하기 어렵다는 것이다. 더욱이 삼성전자 등의 주택자금 대출이 집값 상승의 직접적인 원인이 된 만큼 집값 조정이란 규제지역 지정 목표 조정 역시 달성이 어려울 것이란 전망이 나온다.  이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "이재명 정부의 주택시장에 대한 강력한 의지와 기 지정 지역과의 형평성 문제를 생각하면 지정가능성이 높지만 동탄신도시는 다분히 서울 규제에 따른 풍선효과가 아닌 실수요 유입에 따른 집값 상승"이라며 "규제 도입 목표와도 맞지 않고 정책 효과도 얻기 어려운 상황인 만큼 지정에 대한 당국의 고심이 클 것"이라고 말했다.   donglee@newspim.com 2026-06-22 09:38

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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