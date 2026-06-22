민주 "청와대 2기 개편, 국민 통합·개혁 완성 위한 인사"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당은 22일 청와대 2기 인선을 국민통합·개혁 위한 개편이라 평가했다
- 민주당은 한찬식 민정수석이 검찰개혁 적임자라며 윤석열 정치검찰과 거리가 먼 인물이라 강조했다
- 민주당은 청와대 2기 참모진을 전폭 지원하고 검찰·민생 개혁 법안과 제도 정비에 당 역량을 집중하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 청와대 2기 참모진 인선과 관련해 '국민 통합과 개혁 성공을 위한 인사 개편'이라고 평가했다.
강준현 민주당 수석대변인은 22일 브리핑에서 "이번 청와대 개각을 통해 이재명 정부는 '대체불가 대한민국'이라는 시대적 목표를 완수하기 위한 2기 체제 구성의 시동을 걸었다"며 이같이 밝혔다.
이재명 대통령은 전날 성기홍 홍보소통수석, 한찬식 민정수석, 김경자 사회수석, 강건작 국가안보실 1차장, 송기호 국가안보실 3차장을 새로 임명했다.
강 수석대변인은 "이번 인선은 이재명 정부의 절실함과 의지가 융합된 결과"라며 "내란 극복으로 국민주권 실현의 토대를 다진 지난 1년의 성과에 더해 더 나은 민생과 개혁을 향해 나아가겠다는 의지이자 사명감의 표출"이라고 했다.
특히 "세간의 관심이 쏠리고 있는 검찰개혁에 대해서도 한찬식 민정수석의 역할이 기대된다"며 "한찬식 민정수석은 검찰 내에서도 합리적이고 실용적인 인사로 평가받은 인물로 검찰 조직의 문화를 누구보다 잘 알고 있어 검찰개혁의 적임자로 인정받았다"고 평가했다.
이어 "한찬식 민정수석은 무엇보다 조작으로 얼룩진 윤석열 정치검찰의 구태 및 잘못된 잔재와는 거리가 먼 인물"이라며 "법 집행의 엄정성과 인권 감수성을 균형있게 축적해 온 한찬식 민정수석은 검찰개혁을 착실하게 수행할 적임자"라고 덧붙였다.
강 수석대변인은 "민주당은 청와대 2기 참모진의 출발을 전폭적으로 지원하며 정부의 국정운영을 강력하게 뒷받침하겠다"며 "검찰개혁 완성과 민생 개혁 과제가 지체 없이 추진될 수 있도록 법안 마련과 제도 정비에 당의 역량을 집중하겠다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com