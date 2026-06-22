[뉴스분석] 청와대 개편 마친 李대통령…총리 임명 후 2기 순차적 개각 전망

청와대 수석급 참모 5명 중폭 개편 마쳐

한성숙 총리 후보자 25~26일 인청 이후

빠르면 7월 초중순께 집권 2년차 개각

경제 부처 변화 없이 개각 규모 관심사

'통합 인선' 땐 사전 검증 철저히 해야

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대 수석급 참모를 중폭 교체한 이재명 대통령이 빠르면 다음 달 초중순께 집권 2년 차 개각을 단행할 것으로 보인다. 한성숙 국무총리 후보자 인사청문회 이후가 개각 분수령이 될 것이라는 전망에 힘이 실리고 있다.

청와대 수석급 12명 중 5명을 한 번에 새 인물로 채운 것과는 달리 개각은 대규모보다는 소폭 규모로 순차적으로 할 가능성이 높다.

이재명 대통령은 21일 홍보소통·민정·사회수석을 동시에 교체했다. 국가안보실 1·3차장까지 새로 임명했다. 물리적으로 인사청문회부터 절차가 복잡한 개각보다는 빠르게 임명할 수 있는 청와대 참모진부터 인사를 단행했다.

이재명 대통령이 지난 6월 19일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

◆ 중기부·복지부·국토부·문체부·교육부·외교부 거론

현행 헌법 87조에 국무위원은 국무총리의 제청으로 대통령이 임명하게 돼 있다. 아직 김민석 국무총리가 업무를 보고 있지만 곧 퇴임 예정이기에 인사 제청을 받을 수는 없다는 게 이 대통령 생각이다.

이 대통령은 지난 19일 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 개각 시점에 관한 언론 질문을 받자 "현재 국무총리 청문회를 준비 중인 한 후보자가 업무를 시작하면 그때 절차를 시작할 수 있겠다"고 밝힌 바 있다.

결국 이재명 정부 2기 개각 시점은 한 후보자 인사청문회 일정에 달린 셈이다. 한 후보자의 인사청문회는 오는 25~26일로 예정돼 있다. 현행법상 국무총리 임명 동의안은 국회에서 본회의 재석 의원 과반 찬성으로 통과된다.

이 대통령은 "어느 범위에서 어떤 부처를 (교체)할지는 아직 깊이 생각하지 않았다"고 밝혔지만 개각 규모가 대폭보다는 소폭 또는 중폭으로 이뤄질 것이라 보는 시각이 많다. 최근 이 대통령 지지율이 크게 내려가긴 했지만 경제정책 실패보다는 6·3 지방선거와 중앙선거관리위원회 투표 부실 사태 때문이라는 분석이다.

개각 부처로는 한 후보자 지명으로 공석이 된 중소벤처기업부를 비롯해 보건복지부, 국토교통부, 문화체육관광부, 교육부, 외교부가 대상으로 오르내린다.

이재명 대통령이 지난 6월 19일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

◆ 통합 인사 가능성에 "이혜훈 사례 거울 삼아야"

이 대통령이 참모진 중 경제 라인은 그대로 두었기에 재정경제부와 과학기술정보통신부, 산업통상부 등 경제 관련 장관들은 그대로 유지될 것이라는 시각도 있다.

이 대통령이 개각을 할 경우 좌우 진영을 아우르는 '통합 인사'를 할 것이라는 분석도 나온다.

최진 대통령리더십연구원장은 "현재 정치권을 비롯해 나라 자체가 진영 싸움이 굉장히 치열하기에 통합 인사가 반드시 필요하다"며 "대통령이 통합 의지를 국민에게 보여야 국정 운영에 훨씬 도움이 될 거고, 그러려면 여야를 아우를 수 있는 사람을 발탁해야 한다"고 진단했다.

최 원장은 여러 논란으로 여야 모두의 반대에 낙마한 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 사례를 교훈 삼아야 한다고 제언했다. 최 원장은 "이 전 후보자 사례가 참 뼈아픈 부분으로, 결국 실패한 통합 인사로 남게 됐다"며 "이 사례를 거울삼아 사전 검증을 훨씬 철저하게 해야 한다. 같은 사례가 나오지 않게 인사 검증을 더 잘해야 한다"고 강조했다.

pcjay@newspim.com