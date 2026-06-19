李대통령 "개각 범위 깊이 생각하지 않아…새로운 일 제대로 추진할 것"

"퇴임 예정 총리에게 인사 제청 받을 순 없다"

[서울=뉴스핌] 박찬제 신정인 기자 = 이재명 대통령은 19일 집권 2년 차 개각 시점에 대해 "현재 국무총리 청문회를 준비 중인 분(한성숙 총리 후보자)이 업무를 시작하면 그때 절차를 시작할 수 있겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 춘추관에서 유럽·G7 순방 결과 브리핑 자리에서 개각 방향과 시점에 대한 언론 질문에 "퇴임 예정인 (김민석) 총리에게 인사 제청을 받을 수는 없다"며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 19일 오후 청와대 춘추관 2층 대브리핑룸에서 유럽 순방 성과와 국정 현안에 대한 기자회견을 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "지금까지의 국정과 앞으로의 국정은 성격이 다르다"며 "지금까지는 엉망진창인 국정을 정리하고 정비하는 기간에 가까웠다. 긴급한 민생 경제 업무도 했지만 얽힌 걸 조금 풀고 개혁에 집중했다"고 설명했다.

그러면서 이 대통령은 "앞으로는 (지금까지) 기획된 새로운 일들을 제대로 추진하는 기간이 되지 않을까"라며 "거기에 맞는 자원들로 구성해야 되지 않을까. 어느 범위로 할지, 부처는 깊이 생각하지는 않았다"고 밝혔다.

pcjay@newspim.com