안동병원, '장애친화 건강검진기관' 지정...장애인 의료접근성 크게 향상

AI 핵심 요약beta
- 안동병원이 22일 보건복지부 '장애 친화 건강검진기관'으로 지정됐다
- 장애인 맞춤 편의시설·검진환경 구축해 의료접근성과 질병 조기발견에 나선다
- 예방·검진·치료 연계 의료체계 강화하며 지역 장애인 포용 의료 환경 조성한다
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[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 안동의 안동의료재단 안동병원이 '장애 친화 건강검진기관'으로 지정됐다. 경북권의 장애인 검진 서비스와 의료 접근성이 크게 향상될 전망이다.
22일 안동병원에 따르면 '보건복지부 지정 장애 친화 건강검진기관'은 장애인의 신체적·의사소통 특성을 고려한 시설과 장비, 전문 인력을 갖추고 안전하고 편리하게 건강검진 서비스를 제공하는 의료기관이다.
보건복지부 국립재활원이 지난 17일 발간한 '2024년도 장애인 건강보건통계'에 따르면, 장애인의 일반 건강검진 수검률은 63.4%, 암 검진 수검률은 46.4%로 나타나 비장애인에 비해 건강검진 수검률이 낮아 의료 접근성 개선이 지속적으로 필요한 것으로 분석됐다.
이번 '장애 친화 건강검진기관' 지정으로 안동병원은 장애인 전용 편의시설과 맞춤형 검진 환경을 구축하고 장애 유형에 맞는 검진 서비스를 제공해 의료 접근성을 높이고 질병의 조기 발견과 예방에 기여할 계획이다.
특히 최근 권역 장애인 구강진료센터를 개소한 데 이어 이번 장애 친화 건강검진기관 지정으로 장애인의 예방·검진·치료를 연계하는 의료 체계를 더욱 강화하게 됐다.
또 안동병원은 지역 장애인 복지시설, 유관기관과 협력을 확대하고 장애 친화 의료 서비스를 제공하는 등 지역 사회와 함께하는 포용적 의료 환경을 조성해 나갈 예정이다.
안동병원 강신홍 이사장은 "장애인의 건강권은 누구나 차별 없이 보장받아야 할 기본권이다"며 "장애인을 비롯한 의료 취약계층이 안심하고 의료 서비스를 이용할 수 있도록 장애 친화 의료 환경을 조성하고 지역 필수 의료 강화에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
한편 안동병원은 닥터헬기를 운영하고 권역응급의료센터, 권역외상센터, 권역심뇌혈관질환센터 등을 운영하는 경북 권역 거점 최종치료기관으로서 지역 필수 의료를 책임지고 있다.
nulcheon@newspim.com