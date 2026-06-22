진승욱 대신증권 대표, 임직원과 첫 소통

AI 핵심 요약beta
- 진승욱 대신증권 대표가 19일 임직원과 첫 대화 자리를 했다
- 대신증권은 창립 64주년 맞아 ESG 거버넌스 강화 행사를 했다
- 진 대표는 비전·전략 설명하며 소통과 성장 의지를 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 진승욱 대신증권 대표이사가 취임 후 처음으로 임직원과 직접 소통하는 자리를 마련했다.
22일 대신증권은 창립 64주년 기념행사의 일환으로 지난 19일 오후 3시부터 약 1시간 동안 진 대표와 임직원이 함께하는 '대표이사와의 대화'를 진행했다고 밝혔다.
이번 행사는 대신증권이 추진 중인 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 활동 가운데 거버넌스 강화를 위한 프로그램으로 마련됐다. 회사는 대표이사와 임직원 간 소통을 통해 회사의 정책 방향과 경영 전략을 공유하기 위해 행사를 진행했다고 설명했다.
행사에는 사원부터 임원까지 여러 직급과 연령대의 직원들이 참여했다. 사전 신청을 통해 총 130여명이 참여 의사를 밝혔다. 행사 내용은 유튜브를 통해 실시간 중계돼 현장 참석이 어려운 지점 직원 등 임직원도 시청할 수 있도록 했다.
사전에 접수된 질문은 100여건이었다. 사업 방향성과 핵심 비즈니스 등 회사 정책과 전략 관련 질문이 34건으로 가장 많았다. 인공지능(AI) 활용과 인사제도에 대한 질문도 접수됐다. 진 대표의 추천 도서와 맛집 등 개인 관심사에 관한 질문은 약 20건이었다.
진 대표는 사전 질문을 중심으로 회사 비전, 핵심 사업 전략, 조직 운영 방향 등을 설명했다. 직원들의 건의사항과 관심사에 대한 의견도 공유했다.
대신증권은 참석자들이 대표와 직접 소통하며 회사의 미래 비전과 경영 철학을 이해하는 자리였다고 설명했다.
진승욱 대신증권 대표이사는 "현장에서 직원들의 다양한 생각과 고민을 직접 들으며 회사가 나아가야 할 방향을 다시 한번 확인할 수 있었다"며 "대신증권의 경쟁력은 결국 사람에게서 나오는 만큼 구성원들과 끊임없이 소통하며 함께 성장하는 회사를 만들어 가겠다"고 말했다.
대신증권은 창립 64주년을 맞아 친환경 경영과 사회공헌 활동 등 ESG 활동을 확대 추진하고 있다.
dconnect@newspim.com