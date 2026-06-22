다날핀테크, BNK부산은행과 원화 스테이블코인 PoC 성공

AI 핵심 요약beta
- 다날핀테크가 22일 BNK부산은행과 원화 스테이블코인 플랫폼 2차 기술검증을 완료했다고 밝혔다
- 양사는 전용 서브넷 구축으로 거래 속도와 수수료를 개선해 상용 서비스에 필요한 처리 성능과 안정성을 확인했다
- 양사는 준비금 계정 관리·오프라인 가맹점 연계를 담은 3차 기술검증을 추진해 법·제도 정비 후 즉시 상용화를 목표로 한다
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충전·결제·환불·송금·정산 기능 전반 검증
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다날의 블록체인 전문 계열사 다날핀테크가 BNK부산은행과 추진 중인 원화 스테이블코인 플랫폼 기술 검증을 마무리하며 상용화 기반 마련에 속도를 내고 있다.
22일 다날핀테크는 BNK부산은행과 진행한 원화 스테이블코인 플랫폼 2차 기술검증(PoC)을 성공적으로 완료했다고 밝혔다. 양사는 두 차례에 걸친 검증을 통해 원화 스테이블코인의 결제 기능은 물론 상용 서비스에 필요한 처리 속도와 안정성까지 확인했다.
이번 검증은 다날핀테크의 SaaS 기반 스테이블코인 플랫폼 '이음(IEUM)'을 기반으로 진행됐다. 다날핀테크는 부산은행 전용 테스트 애플리케이션과 관리자 대시보드를 구축했으며, BNK부산은행은 지역화폐 운영 구조를 반영한 스테이블코인 모델을 설계해 충전·결제·환불·송금·정산 기능을 점검했다.
양사는 특히 1차 PoC에서 확인된 거래 처리 속도와 수수료 문제 개선에 집중했다. 이를 위해 기존 아발란체 공용 네트워크(C-Chain) 대신 전용 서브넷(Subnet)을 구축해 독립적인 거래 환경을 마련했다. 외부 네트워크 영향과 거래 정보 노출 가능성을 줄이는 동시에 처리 성능을 높이기 위한 조치다.
그 결과 결제 응답 속도는 기존 평균 2초대에서 0.3초대로 단축됐다. 수십 건의 동시 거래를 가정한 스트레스 테스트에서도 모든 거래를 안정적으로 처리했으며 수수료 부담 역시 크게 낮아진 것으로 나타났다.
양사는 이번 검증 결과를 바탕으로 준비금 계정 관리와 오프라인 가맹점 연계 기능을 포함한 3차 PoC를 추진할 예정이다. 향후 관련 법·제도 정비가 이뤄질 경우 즉시 상용 서비스로 전환할 수 있도록 기술 검증을 이어간다는 계획이다.
다날핀테크 관계자는 "1차 PoC를 통해 원화 스테이블코인 결제의 기술적 가능성을 확인했다면, 이번 2차 PoC에서는 상용화에 필요한 처리 성능과 안정성을 검증했다"며 "향후 준비금 계정 및 오프라인 결제 연계 검증까지 확대해 실제 서비스 환경에 가까운 테스트를 진행할 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com