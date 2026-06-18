다날, 라인 넥스트와 맞손…JPYC 국내 결제 생태계 구축

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JPYC 기반 크로스보더 결제 모델 공동 구축

LINE 생태계 연계한 디지털자산 결제 서비스 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다날이 일본 엔화 연동 디지털자산인 'JPYC'를 활용한 국내 결제 서비스 확대에 나선다. 일본 대표 메신저 플랫폼 LINE 생태계를 기반으로 한 라인 넥스트와 협력해 해외 디지털자산 지갑과 국내 소비시장을 연결하는 크로스보더 결제 인프라 구축에 속도를 낸다는 전략이다.

18일 다날은 일본 LY(라인야후) 산하 웹3 기업 라인 넥스트와 JPYC 국내 실사용 결제 확대를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약식은 일본 도쿄 LY 본사에서 진행됐으며, 진창용 다날 사업총괄 대표와 고영수 라인 넥스트 대표가 참석했다.

JPYC는 일본 엔화와 연동되는 대표적인 디지털자산이다. 라인 넥스트는 LINE 플랫폼을 기반으로 글로벌 웹3 사업을 전개하고 있으며, 스테이블코인 핀테크 서비스 '유니파이(Unifi)'를 통해 디지털자산 지갑 및 결제 서비스를 확대하고 있다.

(왼쪽부터) 라인 넥스트 고영수 대표, 다날 진창용 사업총괄 대표. [사진=다날]

양사는 이번 협력을 통해 유니파이 기반의 'JPYC 크로스보더 결제 모델' 구축에 나선다. 다날은 보유 중인 디지털자산 결제 기술과 네트워크를 활용해 JPYC를 국내 온·오프라인 가맹점에서 사용할 수 있는 결제 환경을 마련할 계획이다.

특히 이달 출시 예정인 외국인 전용 선불카드 'K.ONDA(콘다)'와 연계해 국내 뷰티, 편의점(CVS), 패션 등 다양한 소비처에서 JPYC 결제를 지원할 예정이다. 이를 통해 방한 외국인의 결제 편의성을 높이고 국내 소비시장과 해외 디지털자산 이용자를 연결하는 새로운 결제 생태계를 구축한다는 구상이다.

양사는 한국을 시작으로 주요 아시아 국가로 서비스 범위를 확대하고, 다양한 디지털자산과 웹3 기반 결제 서비스 개발에도 협력할 방침이다.

다날 관계자는 "라인 넥스트와의 협력은 기존 해외 카드와 환전 중심의 결제 방식을 넘어 디지털자산 기반 결제가 실제 소비 영역으로 확장되는 사례가 될 것"이라며 "증가하는 방한 외국인 수요에 맞춰 보다 편리한 결제 인프라를 구축해 나가겠다"고 말했다.

한편 다날은 글로벌 스테이블코인 발행사 서클(Circle), 가상자산 결제 플랫폼 바이낸스페이(Binance Pay) 등과 협력하며 글로벌 디지털자산 결제 사업 확대에 나서고 있다.

nylee54@newspim.com