덕산넵코어스, 한국대드론산업협회와 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 덕산넵코어스가 22일 한국대드론산업협회와 드론·대드론 업무협약을 체결했다고 밝혔다
- 양측은 드론·대드론 융합 기술 연구개발과 최신 기술 동향 분석을 통해 국내외 시장 수요에 대응하기로 했다
- 드론 위협과 대드론 시장 성장 속에서 덕산넵코어스는 항법·항재밍 기술을 바탕으로 안티드론 핵심 기업 도약을 목표로 했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 덕산그룹의 특수 목적용 항법/항재밍 토탈 솔루션 기업 덕산넵코어스가 한국대드론산업협회와 드론 및 대드론 체계 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협약은 양 기관이 드론 및 대드론 융합 기술 분야의 연구개발을 추진하고 국내외 시장 수요에 대응하기 위해 마련됐다. 협약에 따라 양 기관은 최신 기술 동향 분석을 통한 성과 도출과 상호 발전에 필요한 사항을 지원하기로 했다.
회사에 따르면 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-이란 충돌 등 최근 분쟁에서 드론이 정찰, 감시, 공격 수단으로 광범위하게 활용되면서 대드론 체계의 중요성이 부각되고 있다. 시장조사업체 포춘비즈니스인사이트 자료에 따르면 글로벌 대드론 시장 규모는 올해 106억3000만 달러(약 16조원)에서 2034년 696억7000만 달러(약 105조원)로 연평균 26.5% 성장할 것으로 예상된다.
덕산넵코어스는 항법 및 항재밍 분야에서 국내 최고 수준의 기술력을 보유한 방산 강소기업이다. 과거 정부기관 안티드론 시스템 구축 사업을 수행했으며, 최근 안티드론 재머용 고출력 증폭 모듈을 수주하는 등 관련 핵심 부품을 납품해왔다.
사단법인 한국대드론산업협회는 대드론 기술 개발과 정책 마련, 산업 활성화를 주도하는 단체다. 최근 '대한민국 대드론박람회' 등을 주최하며 국내 안티드론 생태계 조성에 앞장서고 있다.
덕산넵코어스 관계자는 "드론 위협이 전 세계적인 안보 현안으로 떠오르는 가운데, 한국대드론산업협회와의 뜻깊은 협력을 맺게 되었다"며, "당사가 보유한 초정밀 항법 및 항재밍 기술, 재머/기만 기술 등을 대드론 체계에 선도적으로 융합해 국내외 안티드론 시장을 이끄는 핵심 기업으로 도약할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com