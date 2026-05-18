덕산하이메탈 "덕산넵코어스 IPO 앞두고 주주가치 제고 총력"

현물·현금배당 실시하고 전자투표로 주주 참여 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 패키징 핵심 소재 전문기업 덕산하이메탈은 자회사 덕산넵코어스의 상장 추진과 관련해 실효성 있는 주주가치 제고 방안을 제시하고 시장과의 소통 경영에 전사적 역량을 집중하고 있다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 임시주주총회에서는 방위산업 및 우주항공 핵심 기업인 덕산넵코어스의 코스닥 상장 추진 승인 안건이 다뤄진다. 이를 통해 자회사의 독립적인 자생력을 확보하고 빠르게 변화하는 K-방산 시장 대응 및 미래 핵심기술 선점에 전사적 역량을 집중한다는 계획이다.

특히 덕산하이메탈은 자본시장의 선진화된 흐름에 발맞춰 자회사 상장에 따른 성과를 주주들과 투명하게 공유하기 위한 선도적인 거버넌스 모델을 수립했다. 해당 방안은 이번 임시주주총회 승인과 덕산넵코어스의 한국거래소 상장예비심사가 승인되는 대로 본격적으로 실행될 예정이다.

덕산하이메탈 로고. [사진=덕산하이메탈]

회사는 일반 주주를 대상으로 자회사 덕산넵코어스의 주식을 직접 지급하는 현물 배당을 실시해 상장 성과를 선제적으로 공유할 예정이다. 이와 함께 중장기적인 현금배당 정책을 실행하고 국내외 투자자 및 시장 이해관계자들과의 접점을 넓히는 전방위적인 IR 활동을 통해 시장과의 소통 경영에 박차를 가하고 있다.

또한 회사는 주주가치 제고의 일환으로 일반 주주들의 원활한 의결권 행사를 돕기 위해 전자투표 제도를 도입해 운영 중이다. 이번 전자투표는 이달 16일부터 28일까지 진행되며 주주들의 소중한 권리 행사를 지원하기 위해 카카오톡 메시지로 전자고지 및 투표 안내를 직접 전달하는 등 주주 참여 확대에 총력을 기울이고 있다. 주주들은 카카오톡 안내 메시지 또는 한국예탁결제원 전자투표 시스템에 접속해 본인 인증 후 간편하게 참여할 수 있다.

덕산하이메탈 측은 주주서한을 통해 "이번 자회사 상장은 본업인 첨단 소재 시장에서의 사업 영역 확대와 덕산홀딩스의 가치를 끌어올리기 위한 전략적 결단"이라며 "회사는 현재 시장과의 신뢰를 쌓기 위해 다각도로 소통하며 최선의 노력을 다하고 있으며, 앞으로도 상장의 과실을 주주 여러분과 직접적으로 공유하는 성공적인 상생 모델을 정착시켜 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com