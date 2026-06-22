카카오게임즈, '갓 세이브 버밍엄' 클로즈베타테스 23일 시작

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈는 22일 오픈월드 좀비 생존 게임 CBT를 23일부터 30일까지 진행한다고 밝혔다
- 전투 시스템 개선과 신규 무기·좀비 유인 기능을 추가하고 생존 콘텐츠와 날씨 시스템을 강화했다
- CBT 참가자는 스팀 페이지에서 신청하며 개발진은 지속적 테스트로 완성도 높은 게임 제작에 집중하겠다고 말했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈는 자회사 오션드라이브 스튜디오가 개발 중인 오픈월드 좀비 생존 게임 '갓 세이브 버밍엄'의 신규 개발자 영상을 공개하고 글로벌 비공개 베타 테스트(CBT)를 23일부터 30일까지 스팀을 통해 진행한다고 밝혔다.
카카오게임즈는 22일 개발자 업데이트 영상을 공개하며 게임의 개선 사항을 소개했다. 전투 시스템에서는 캐릭터의 공격 동작을 빠르게 개선하고 좀비와 주변 사물과의 반응성을 높였다. 한손검과 할버드 등 새로운 무기가 추가되고 소리로 좀비를 유인하는 기능도 들어갔다.
생존 콘텐츠도 확대됐다. 닭이 가축으로 추가돼 주기적으로 달걀을 얻을 수 있으며 숲에서 과일과 채소를 수집하는 요소가 추가됐다. 날씨 시스템도 개선돼 안개와 비 등 다양한 기상조건이 생존에 직접적인 영향을 미치도록 설계됐다.
CBT는 스팀의 '갓 세이브 버밍엄' 페이지를 통해 참가 신청할 수 있다. 선정된 이용자는 비공개 알파 테스트 이후 적용된 각종 개선사항과 신규 콘텐츠를 직접 체험할 수 있다.
신순욱 오션드라이브 스튜디오 PD는 "많은 기능을 보여주는 것보다 잘 만드는 것이 더 중요하다"며 "지속적인 개발과 테스트, 개선 과정을 거쳐 완성도 높은 게임을 만드는 데 집중하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com