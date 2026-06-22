카카오게임즈, 김태환·이시우 공동 대표 선임

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 22일 임시주총 열고 김태환·이시우를 공동대표로 선임했다
- 김태환은 인수합병·글로벌 전략투자 경험을 바탕으로 중장기 전략과 해외사업을 총괄한다
- 이시우는 검증된 라이브 서비스·신작 라인업으로 자체 IP 강화와 사업 확대에 나선다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 22일 임시주주총회와 이사회를 열어 김태환·이시우를 신임 공동 대표이사로 선임했다.
김태환 대표는 넥슨과 라인게임즈에서 인수합병과 전략적 투자를 주도해온 경력자다. 넥슨코리아 전략기획실장, 넥슨재팬 최고사업개발책임자(CBDO), 넥슨아메리카 부사장, 라인게임즈 CSO 등을 거쳤다. 카카오게임즈에서는 중장기 비즈니스 전략 수립과 글로벌 사업 확장, 인수합병 및 투자를 담당한다.
이시우 대표는 2015년 창립 초기부터 모바일 사업본부장으로 합류했다. 이후 최고사업책임자(CBO)를 역임하며 모바일·PC 게임 사업을 총괄해왔다. '오딘: 발할라 라이징' 등 대형 IP 게임들을 성공적으로 출시했으며, 라이브 서비스 운영과 신작 출시, IP 포트폴리오 관리 등을 담당한다.
김태환 신임 대표는 "치열한 글로벌 시장에서의 경쟁을 위해서는 공격적인 투자와 혁신은 필수적인 것"이라며 "확보한 자본력을 기반으로 카카오게임즈가 글로벌 무대에서 속도감 있게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
이시우 신임 대표는 "검증된 라이브 서비스 역량과 신작 라인업을 바탕으로 카카오게임즈만의 차별화된 IP를 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.
카카오게임즈는 최근 비핵심 사업 정리와 재무 구조 개선을 마쳤다. 확보한 자본력을 바탕으로 국내외 유망 개발사에 대한 지분 투자와 인수합병을 추진해 IP 포트폴리오와 개발 역량을 확대할 방침이다.
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