카카오게임즈, MMORPG '오딘Q' 티저 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

북유럽 신화 배경 신작...아시아 지역 동시 서비스 준비

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 라이온하트 스튜디오와 함께 개발 중인 MMORPG '오딘Q: 발키리스콜'의 티저 사이트와 부제 및 키비주얼을 공개했다고 18일 밝혔다.

지난해 지스타 2024에서 '프로젝트Q'로 처음 선보인 게임의 정식 타이틀명과 핵심 비주얼을 처음 공개한 것이다.

카카오게임즈가 라이온하트 스튜디오와 함께 개발 중인 MMORPG '오딘Q: 발키리스콜'의 티저 사이트를 공개했다고 18일 밝혔다. [사진= 카카오게임즈]

공개된 키비주얼은 북유럽 신화의 최후의 전쟁 라그나로크를 배경으로 한다. 붉게 물든 대지 위로 화염의 거인 '수르트'가 나타나고 신들이 최후의 결전을 준비하는 모습을 담았다.

새로운 로고는 북유럽 신화의 거대한 뱀 '요르문간드'가 타이틀을 감싸는 형태로 제작됐다.

게임은 북유럽 신화의 대서사시 '에다(EDDA)'를 재해석한 세계관을 기반으로 개발 중이다. 다양한 종족과 직업 선택, 협동 중심의 전투 구조, 분쟁과 협력 콘텐츠를 통해 이용자들이 자유로운 성장 방향을 설계할 수 있도록 구성했다.

티저 사이트는 한국어를 비롯해 아시아 주요 권역 언어를 지원한다. 카카오게임즈는 국내뿐 아니라 아시아 전역 이용자를 대상으로 서비스를 준비 중이며 자세한 내용은 공식 티저 사이트에서 확인할 수 있다.

origin@newspim.com