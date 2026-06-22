바이오비쥬, 차세대 ECM 스킨리바이저 '셀리비온' 독점 파트너십 체결

AI 핵심 요약beta
- 바이오비쥬가 22일 올소테크와 ECM 스킨리바이저 셀리비온 독점 파트너십을 체결했다
- 셀리비온은 hADM 기반 차세대 ECM 제품으로 저온 공정 적용해 조직 회복과 재생 효율을 높였다고 했다
- 바이오비쥬와 올소테크는 국내외 시장 확대와 후속 제품 개발로 재생기반 미용 의료 분야 경쟁력을 강화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 메디컬 에스테틱 전문기업 바이오비쥬가 의료생체분야 전문기업 올소테크와 차세대 ECM 스킨리바이저 '셀리비온'의 독점 파트너십을 체결했다고 22일 밝혔다.
바이오비쥬는 올소테크에서 제조하는 무세포 동종진피(hADM) 기반 ECM 스킨리바이저 셀리비온의 독점 총판권을 확보했다. 양사는 지난해 체결한 물품공급계약을 이번에 독점 총판 계약으로 격상했다. 18일 대구 올소테크 휴먼 R&D 센터에서 전략적 사업협력 및 독점 파트너십 체결식을 개최했으며, 바이오비쥬 양준호 대표이사와 김영제 부대표가 참석했다.
회사에 따르면 셀리비온은 생체 적합성을 높인 차세대 ECM 제품으로, 기존 미용 중심의 ECM 스킨부스터에 피부 조직의 회복과 재생환경 조성을 강조한 스킨리바이저 제품이다. 저온 공정인 'allo-PELT' 공법을 적용해 ECM 구조와 주요 단백질을 온전하게 보존하고 조직 회복력과 재생 효율을 향상시켰다. 양사의 기술협력으로 개발된 '셀리비온 린제이'는 높은 콜라겐 함유량과 초미세 균일입자 설계로 높은 재생 유지력과 재생반응 효과를 보인다.
바이오비쥬는 자사의 브랜딩 및 마케팅 역량을 기반으로 국내 피부과 및 성형외과 채널 확보에 속도를 낼 계획이다. 기존에 스킨부스터 및 필러 판매를 통해 구축한 해외 네트워크를 활용해 해외 시장 진출도 단계적으로 추진할 예정이다.
올소테크 김일환 대표이사는 "이번 독점 파트너십은 단순한 제품 공급을 넘어 양사가 재생 기반 기술의 적용 범위를 함께 확장해 나가는 전략적 협력"이라며 "현재 제품의 시장 확대는 물론 양사 간 협의가 완료된 세부 기술 로드맵을 바탕으로 후속 제품 개발과 시장 진출을 단계적으로 추진할 계획"이라고 밝혔다.
바이오비쥬 양준호 대표이사는 "빠르게 성장하는 ECM 스킨부스터 시장에서 올소테크와의 협업을 통해 기존 사업 분야인 메디컬 코스메틱과 화장품, 스킨부스터, 필러에 더해 ECM 스킨리바이저 매출이 추가되며 지난해 대비 성장을 기대한다"고 전했다. 그는 또한 "향후에도 지속적인 신제품 개발과 제품 포트폴리오 확대로 국내외 시장 경쟁력을 강화할 것"이라고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com