SK바이오팜, 인실리코 메디슨과 AI 기반 CNS 치료제 개발

AI 핵심 요약beta
- SK바이오팜이 22일 인실리코 메디슨과 CNS 치료제 개발 계약을 맺었다.
- 양사는 신경면역 분야 복수 타깃 신약 후보를 AI로 발굴하기로 했다.
- SK바이오팜은 임상·상업화 전담과 독점 권리를 확보했다.
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오픈이노베이션센터 출범후 첫 프로젝트
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오팜이 생성형 인공지능(AI) 기반 신약 개발 기업 인실리코 메디슨과 손잡고 중추신경계(CNS) 질환 치료제 개발에 나선다.
SK바이오팜은 미국 샌디에이고에서 열리고 있는 '2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(BIO USA)' 현장에서 인실리코 메디슨과 복수 타깃 기반 CNS 치료제 개발을 위한 연구개발 협력 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협력은 미충족 의료 수요가 높은 신경면역(Neuroimmune) 분야에서 혁신 신약 후보물질을 발굴하는 것이 목표다. SK바이오팜은 뇌전증 치료제 세노바메이트(미국 제품명 XCOPRI)를 통해 확보한 CNS 분야 전문성을 바탕으로 신경면역 영역까지 연구 범위를 확대해 CNS 포트폴리오를 다각화할 계획이다.
이번 계약은 SK바이오팜이 올해 출범시킨 오픈이노베이션센터(OIC)를 통해 성사된 첫 AI 기반 신약 발굴(AIDD) 프로젝트다.
SK바이오팜은 타깃 선정부터 단계별 검증에 이르기까지 연구 전 과정을 주도하는 공동연구 체계를 구축했다. 이를 통해 외부 기술을 활용하면서도 신약 후보물질 발굴 초기 단계부터 개발 주도권을 확보할 수 있게 됐다.
인실리코는 자사의 AI 신약개발 플랫폼 '파마.AI(Pharma.AI)'를 활용해 초기 후보물질 발굴과 전임상 연구를 지원한다. SK바이오팜은 이를 통해 후보물질 도출 기간을 기존 연구 방식 대비 약 50% 단축하고 초기 연구개발 비용도 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
양사는 이번 협력을 통해 도출되는 신약 후보물질의 개발을 공동으로 진행한다. 초기 연구 이후 임상 개발과 제조, 상업화는 SK바이오팜이 전담하며 후보물질에 대한 전 세계 독점 개발 및 상업화 권리도 확보하게 된다. 계약 규모는 총 25억7000만달러이며, 선급금은 450만달러다.
SK바이오팜은 이번 협력을 자체 AI 연구개발 역량 강화에도 활용할 계획이다. 공동연구 과정에서 생성되는 분자 설계 데이터와 AI 예측·검증 데이터, 구조활성상관관계(SAR) 데이터 등을 축적해 자체 AI·디지털전환(DT) 기반 신약 설계 역량을 고도화한다는 전략이다.
알렉스 자보론코프 인실리코 메디슨 대표는 "중추신경계 질환은 인실리코가 설립 초기부터 집중적으로 연구해 온 분야"라며 "AI 기반 신약개발 역량과 SK바이오팜의 글로벌 개발 역량이 결합해 새로운 혁신을 만들어낼 것으로 기대한다"고 말했다.
이동훈 SK바이오팜 사장은 "이번 협력은 아시아 AI 신약개발 생태계의 디스커버리 역량과 SK바이오팜이 보유한 미국 임상·상업화 인프라를 연결하는 의미가 있다"며 "이번 모델을 향후 신규 타깃 발굴에도 반복 적용할 수 있는 성장 플랫폼으로 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com