LG화학, AI 신약개발 승부수…"신약 후보물질 빠르게 찾는다"

英 랩-지니어스와 공동연구 추진

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = LG화학이 신약물질을 선제적으로 발굴하기 위해 전방위적 AI 생태계 구축에 나선다.

LG화학은 영국 바이오기업 랩-지니어스 테라퓨틱스(LabGenius Therapeutics)와 다중항체 항암신약 후보물질 발굴을 위한 공동연구 및 라이선스 옵션 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.

LG화학 로고. [사진=LG화학]

이번 계약에 따라 LG화학은 랩-지니어스에 계약금과 연구비 등을 지급한다. 양사는 향후 합의된 공동연구 결과 평가 기준에 따라 후속 개발과 라이선스 옵션 행사 여부를 결정할 예정이다.

랩-지니어스는 머신러닝과 고속 대량 실험(HTE·High Throughput Experimental) 기술 및 장비를 결합해 치료용 항체를 최적화하는 자체 플랫폼 EVA를 운영하는 AI 기반 신약개발 기업이다. 완전 자율형 실험실 구축을 바탕으로 시리즈B 투자 유치에 성공했으며, 이 과정에는 LG도 투자자로 참여했다. 또한 글로벌 제약사들과 전략적 파트너십을 체결한 바 있다.

LG화학은 AI가 다수의 항체를 설계·제작하고 로봇 실험을 통해 얻은 결과를 머신러닝으로 분석한 뒤 이를 다음 설계 과정에 반영하는 반복 연구 사이클을 통해 보다 안정적이고 최적화된 항체를 신속하게 발굴할 수 있다고 설명했다.

회사는 이번 협력을 통해 표적 검증부터 선도물질 최적화까지 통상 5년 이상 소요되는 항체 신약 후보물질 발굴 기간을 절반 수준으로 단축하고, 공동연구 후보물질의 전임상 단계 진입 시점을 앞당긴다는 계획이다.

소진언 LG화학 생명과학연구개발부문장은 "랩-지니어스는 자동화된 실험실(Wet Lab)과 컴퓨팅(Dry Lab)의 순환 구조를 기반으로 후보물질 탐색과 초기 평가를 빠르게 수행할 수 있는 체계와 역량을 갖춘 AI 신약개발 기업"이라며 "미충족 의료 수요가 높은 암 치료 분야에서 기존 신약 물질보다 효능은 높고 독성은 낮은 신약 후보물질을 신속하게 발굴할 것"이라고 말했다.

제임스 필드 랩-지니어스 대표는 "이번 파트너십은 회사의 독자적 신약개발 플랫폼 혁신성을 입증할 수 있는 중요한 기회"라며 "고도로 최적화된 다중항체 설계와 제작을 통해 LG화학의 신약개발 가속화를 지원하겠다"고 밝혔다.

한편 LG화학은 글로벌 AI 신약개발 경쟁에 대응하기 위해 자체 역량 강화에도 나서고 있다. 신약개발 전 주기를 아우르는 통합 AI 플랫폼 '메디엑스(MediX)'를 개발해 최적 표적 발굴과 신약 후보물질 효능 예측·선별 등에 활용하고 있으며, 향후 임상개발과 생산·공정 분야로 적용 범위를 확대할 계획이다.

또 오픈이노베이션 전략을 바탕으로 신약개발 성공 확률과 효율성을 높이고 있다. LG AI연구원과 유전체 분석 모델을 구축하고 있으며, AI 신약개발 기업인 갤럭스와는 신규 구조의 항암 단백질 선도물질 설계를 위한 공동연구를 진행 중이다.

sykim@newspim.com