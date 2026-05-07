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SK바이오팜, 1분기 영업익 898억원…세노바메이트 성장에 250% ↑

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  • SK바이오팜이 7일 1분기 매출 2279억원 영업이익 898억원을 발표했다.
  • 세노바메이트 미국 매출이 48% 증가하며 실적 성장을 견인했다.
  • R&D 재투자 구조로 빅 바이오텍 선순환 궤도에 진입했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엑스코프리 미국 매출 48% 증가

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오팜은 올해 1분기 매출 2279억원, 영업이익 898억원을 기록했다고 7일 밝혔다.

영업이익은 전 분기 대비 94%, 전년 동기 대비 약 250% 증가했다. 당기순이익은 1027억원으로 집계됐다.

SK바이오팜 로고 [사진=SK바이오팜]

기타 매출은 301억원으로, 용역 매출 171억원과 DP·API 매출 131억원이 발생했다. 용역 매출에는 세노바메이트의 기타 국가 승인에 따른 100억원 미만의 마일스톤이 포함됐다.

로열티 수익 등을 포함한 기타 매출은 연간 가이던스인 1100억원 수준에 부합하는 흐름을 유지했다.

이번 실적은 연구개발(R&D) 및 마케팅 비용이 전년 대비 증가한 상황에서도 영업이익이 900억원에 육박하며 역대 최대 수준을 기록했다는 점이 의미 있다. 특히 세노바메이트를 통해 창출된 지속 가능한 이익과 현금흐름을 R&D에 재투자하는 구조가 본격화되며 국내 유일의 '빅 바이오텍(Big Biotech)'으로 가는 선순환 궤도에 진입했다는 평가다.

세노바메이트의 미국 제품명인 엑스코프리(XCOPRI)의 미국 매출은 전년 동기 대비 48.4% 증가한 1977억원을 기록하며 실적 성장을 견인했다. 전년 말 계절적 영향이 해소되면서 1분기 들어 매출 성장세가 가속화됐다. 

처방 지표도 성장세를 이어갔다. 지난 3월 기준 월간 총 처방 수(TRx)는 약 4만7000건에 근접했으며, 신규 환자 처방 수(NBRx)는 1분기 기준 분기 평균 최대치를 경신했다. 특히 3월 NBRx는 처음으로 2000건을 돌파하며 사상 최고치를 기록했다.

SK바이오팜은 미국 시장에서 직접 판매 및 마케팅 역량을 기반으로 처방 확대에 집중하고 있다. '내셔널 세일즈 미팅(NSM)'과 '플랜 오브 액션(POA)' 등 미국 세일즈 대상 사내 행사를 통해 영업 전략 실행력을 강화하고 있다. 2분기 이후 엑스코프리의 소비자 직접 광고(DTC)를 재개하고 의료진(HCP) 대상 마케팅 활동도 확대할 계획이다.

세노바메이트는 적응증 확대와 제형 다변화를 통해 중장기 성장 기반을 마련 중이다. 올 3월 현탁액 제형에 대한 미국 식품의약국(FDA) 신약허가신청(NDA)을 완료했으며, 전신 강직-간대발작(PGTC) 및 소아 환자군을 포함한 적응증 확대 역시 연내 신청이 목표다. 

엑스코프리의 미국 판매망을 기반으로 후속 제품 도입도 추진하고 있다. 회사는 3상 단계 후보물질까지 범위를 확대해 검토 및 협상을 진행 중이며, 연내 가시적인 성과 도출을 목표로 하고 있다.

글로벌 시장 확대도 이어지고 있다. 중국에서는 파트너사 이그니스 테라퓨틱스를 통해 올해 3월 상업화를 시작했으며, 일본 시장에서도 연내 승인을 위한 절차가 진행 중이다.

SK바이오팜은 세노바메이트를 통해 확보한 수익과 현금흐름을 미래 성장 동력에 재투자하는 '균형 잡힌 빅 바이오텍' 전략을 가속화하고 있다고 밝혔다. 특히 중추신경계(CNS) 분야 경쟁력을 기반으로 방사성의약품 치료제(RPT)와 표적단백질분해(TPD) 파이프라인을 확대하는 한편, 플랫폼 기술 확보를 통한 연구개발 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다.

SK바이오팜 관계자는 "국내 바이오 기업 중 신약 판매를 통해 지속 가능한 수익 기반의 이익 성장을 실현하고 있는 곳은 SK바이오팜이 유일하다"며 "신규 파이프라인 투자를 확대하면서도 이익이 동반 상승하는 구조는 빅 바이오텍의 차별점"이라고 말했다.

sykim@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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