KT엠모바일, 알뜰폰 업계 최초 AI 요금 추천

AI 핵심 요약beta
- KT엠모바일이 22일 챗GPT 기반 AI 요금 추천을 다이렉트몰에 오픈했다
- 채팅과 청구서 사진 분석으로 맞춤 요금제를 제안하고 결과를 링크·메시지로 공유할 수 있다
- AI 자동개통·음성 상담 엠봇·eSIM에 이어 전 고객 접점에서 AI 기반 개인화 경험을 제공하게 됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= KT엠모바일이 챗GPT 기반의 대화형 AI 요금 추천 서비스를 공식 다이렉트몰에 오픈했다.
고객이 채팅창에서 AI와 대화하듯 질문하면 개인에 맞는 요금제를 추천받을 수 있으며 알뜰폰 업계에서는 처음 도입된 서비스다.
가입자뿐 아니라 비가입자도 이용 가능하다. "유튜브를 하루 3시간씩 보는데 무슨 요금제가 좋을까"처럼 일상적인 표현으로 물으면 AI가 이용 패턴을 파악해 적합한 요금제와 그 이유를 안내한다. 통신 청구서를 사진으로 올리면 AI가 이용 내역을 분석해 더 알맞은 요금제를 추천하는 기능도 제공한다.
추천 결과는 링크 복사, SMS, 카카오톡을 통해 공유할 수 있다. 자녀가 부모의 요금제를 대신 알아보거나 부모가 자녀의 요금제를 찾아 공유하는 방식으로도 활용 가능하다.
KT엠모바일은 2024년 6월 업계 최초로 'AI 자동개통' 서비스를 도입했고 같은 해 6월에는 음성 기반 AI 상담 서비스 '엠봇'을 출시했다.
엠봇은 요금 납부, 이용량 조회 등 20여 종의 업무를 365일 24시간 처리할 수 있다. 2025년 3월에는 eSIM 서비스까지 확대했다.
이번 AI 요금 추천 서비스 도입으로 요금제 탐색에서 개통, 가입 후 상담까지 모든 고객 접점 단계에서 AI를 활용하게 됐다.
김의현 KT엠모바일 대표이사는 "이번 서비스로 요금제를 알아보는 순간부터 가입 후 상담까지 AI 기반의 개인화된 경험을 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 고객 접점 전반의 AX 고도화를 통해 알뜰폰 서비스의 새로운 기준을 제시해 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com