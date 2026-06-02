KT엠모바일,'2026 소비자추천 1위 브랜드' 알뜰폰 부문 대상 수상

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = KT엠모바일이 조선일보가 주관하는 '2026 소비자추천 1위 브랜드' 시상식에서 알뜰폰 부문 대상을 4년 연속 수상했다고 2일 밝혔다.

이 상은 소비자 조사를 통해 각 부문별 만족도와 신뢰도가 높은 브랜드를 선정한다. KT엠모바일은 가입자 200만 명을 앞두고 있으며, 합리적인 가격과 품질, 고객 중심 서비스가 평가받았다.

지난 28일 서울 중구 더 플라자 호텔에서 열린 '2026 소비자추천 1위 브랜드' 시상식에서 알뜰폰 부문 4년 연속 대상을 수상한 KT엠모바일 김의현 대표이사(오른쪽)가 기념 촬영을 하고 있다. [사진=KT엠모바일]

KT엠모바일은 비대면 셀프개통 환경을 구축했다. 어려운 고객을 위해 'AI 보이스봇'이 직접 전화를 걸어 본인확인과 개통을 돕는 'AI 자동개통' 시스템을 유심(USIM)과 이심(eSIM)에 적용했다. AI 기반 상담 시스템 '엠봇(M-bot)'으로 요금 수납, 사용량 확인 등을 365일 24시간 처리한다.

제휴 혜택도 확대했다. 밀리의 서재, 쿠팡, 네이버페이, 올리브영, CU, 다이소 등과 제휴 요금제를 운영 중이다. 고객 전용 쇼핑몰 'M마켓', 제휴사 할인권 'M쿠폰', 쇼핑 적립금으로 통신비 할인이 가능한 'M쇼핑할인' 등을 제공한다.

해외 통신 서비스로는 eSIM 데이터 로밍 서비스 'mobi(모비)'를 출시했다. 정보 취약계층과 다양한 고객층을 위한 맞춤형 요금제를 지속 출시하고 있으며, '고객안심TF'를 통해 부정 사용 방지 활동을 펼치고 있다.

KT엠모바일 김의현 대표이사는 "소비자의 선택과 추천으로 4년 연속 대상을 수상한 점이 뜻깊다"며 "편리한 서비스와 풍성한 혜택을 기반으로 고객이 신뢰할 수 있는 통신 파트너가 되겠다"고 말했다.

yuniya@newspim.com