KT엠모바일, 성균관대와 산학협력 프로젝트 성료

AI 핵심 요약beta
- KT엠모바일이 15일 성균관대 S.ONE과 산학협력 프로젝트를 완료했다.
- 2030세대 이용 행태 분석해 AI 기반 초개인화 서비스 전략 아이디어를 도출했다.
- KT엠모바일은 수상팀을 선정하고 우수 제안을 실제 서비스 경쟁력 강화에 반영할 계획이라고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = KT엠모바일이 성균관대학교 경영전략학회 S.ONE과 함께 진행한 산학협력 프로젝트를 완료했다.
이번 프로젝트는 2030세대의 이용 행태를 분석해 AI 기반 초개인화 서비스 아이디어를 도출하는 데 중점을 뒀다. 6개 팀 23명의 학생들이 약 3주간 리서치를 수행했으며, 500명 규모의 정량 조사와 심층 정성 인터뷰를 결합해 데이터를 분석했다.
지난 15일 KT엠모바일 본사에서 열린 발표회에서는 각 팀이 제안 전략을 발표하고 실무진과 질의응답을 통해 실행 가능성을 검증했다. 심사는 논리성, 데이터 활용, 창의성, 실행 가능성을 종합적으로 평가했다.
심사 결과 대상 1팀, 최우수상 1팀, 우수상 4팀이 선정됐다. 대상을 수상한 팀의 이은수 조장(성균관대 글로벌경영학과)은 "대규모 리서치와 심층 인터뷰 분석을 전략에 녹여낸 점이 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 말했다.
KT엠모바일 박주현 영업혁신실장은 "대학생들의 창의적인 시각을 엿볼 수 있었다"며 "검토된 우수한 제안들을 반영해 서비스 경쟁력을 높일 계획"이라고 밝혔다.
yuniya@newspim.com