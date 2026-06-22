SKT, 대학생과 함께 서비스 개선하는 'CX 캠퍼스' 프로젝트 진행

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 22일부터 CX 캠퍼스 프로젝트를 시작했다.
- 고용노동부·생산성본부와 대학생 의견을 수렴해 개선안을 찾았다.
- 8월 최종 발표 뒤 서비스 변화에 반영할 방침이다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 고용노동부, 한국생산성본부와 함께 대학생들의 의견을 수렴해 서비스 개선안을 도출하는 'CX 캠퍼스' 프로젝트를 22일부터 8월 16일까지 진행한다.
고용노동부가 총괄하는 '미래내일 일경험 프로그램'의 일환으로, SKT 직원들과 대학생들이 팀을 이뤄 실제 서비스 개선안을 도출한다. SKT는 국내 대학(원) 재학 및 휴학생을 대상으로 개인 및 팀(4인 이내) 선발을 마쳤다.
프로젝트 주제는 플래그십 스마트폰 마케팅, T로밍 이용 확대, 보안 경험 강화, 오프라인 매장 이용 개선안 등이다.
참여 대학생들은 SKT 실무자(멘토)와 협업하여 시장 분석, 고객 수요 조사, 주요 사례 분석을 거쳐 개선방향을 도출하고 실행 아이템을 제안한다. 주 단위로 점검 미팅을 진행하며 8월에 최종 발표회를 개최할 예정이다.
최종 발표회에서 제안된 개선안은 관련 부서와 공유되며, 대학생들의 의견이 고객이 체감할 수 있는 서비스 변화에 반영될 방침이다.
이혜연 SKT 고객가치혁신실장은 "대학생들이 직원들과 팀을 이뤄 실제 서비스 개선에 기여하는 의미 있는 활동"이라며 "다양한 고객들의 목소리를 반영해 변화 노력을 체감할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.
SKT는 최근 고객 현장 방문을 통한 의견 수렴을 확대하고 있다. 디지털 취약 계층을 대상으로 한 '찾아가는 서비스'와 독립 자문기구인 '고객신뢰위원회', '고객자문단' 활동 등을 진행 중이다.
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