KB자산운용, 제이엘케이 지분 5.09% 취득…2대 주주 올라

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용이 22일 제이엘케이 지분 5.09%를 취득해 2대 주주가 됐다
- 제이엘케이는 뇌졸중·알츠하이머 의료영상 AI 솔루션과 LLM 플랫폼 개발을 진행하고 있다
- 제이엘케이는 FDA 인허가와 보험 수가 확보를 통해 미국 등 글로벌 사업 확대에 나설 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = KB자산운용이 의료 인공지능(AI) 전문기업 제이엘케이의 지분 5% 이상을 확보하며 2대 주주에 올랐다.
22일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 KB자산운용은 제이엘케이 주식 130만9845주를 신규 취득해 지분율 5.09%를 확보했다.
제이엘케이는 최근 뇌졸중 AI 솔루션 'JLK-CTP'가 신의료기술평가 유예 대상으로 지정되며 국내 의료현장에서 비급여 사용 기반을 마련했다. 현재 글로벌 임상과 인허가 확대를 위한 국가 연구개발 과제도 수행하고 있다.
회사는 최근 알츠하이머병 의료영상 AI 플랫폼 '트레이스젠트(TRACEGENT)' 구축을 완료했으며 의료영상 특화 멀티모달 거대언어모델(LLM) 플랫폼 'JOOMED' 개발도 진행 중이다.
해외 시장 진출에도 속도를 내고 있다. 미국에서는 미국 식품의약국(FDA)과 미국 메디케어·메디케이드 서비스센터(CMS)가 혁신 의료기기의 허가와 보험 적용 절차를 연계하는 'RAPID' 제도 도입을 추진하고 있어 의료 AI 기업의 사업화 환경 개선이 기대되고 있다.
제이엘케이는 FDA 인허가와 보험 수가 확보를 기반으로 미국 시장 진출을 추진하고 있으며 이를 통해 글로벌 사업 확대에 나설 계획이다.
제이엘케이 관계자는 "의료 AI 시장이 기술 경쟁을 넘어 실제 사업화 역량이 중요한 단계로 진입하고 있다"며 "국내 사업화 성과를 바탕으로 미국을 비롯한 글로벌 시장 확대에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com