제이엘케이, 뇌졸중 AI 심포지엄서 日 의료진 검증 데이터 공개

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JLK-CTP와 RAPID 비교 연구 발표

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 제이엘케이가 일본 의료진이 수행한 독립 검증 연구 결과를 앞세워 일본 뇌졸중 인공지능(AI) 시장 공략에 속도를 낸다. 일본이 자국 환자 데이터를 기반으로 한 임상 근거를 중요하게 평가하는 시장인 만큼 현지 의료진의 연구 성과 공개를 통해 신뢰도 확보에 나선다는 전략이다.

의료 AI 전문기업 제이엘케이는 오는 22일 서울 강남구 제이엘케이타워에서 '2026 Japan-Korea Stroke AI Symposium'을 개최한다고 16일 밝혔다.

JLK 심포지엄 포스터 [사진=제이엘케이]

'Time, Tissue, and Technology'를 주제로 열리는 이번 심포지엄은 한국과 일본의 뇌졸중 분야 전문가들이 참여해 AI 기반 뇌졸중 진단 및 치료 기술의 최신 연구 성과를 공유하고 향후 공동 연구 방향을 논의하는 자리다.

이번 행사에서는 일본 의료진이 직접 수행한 연구 결과와 임상 경험이 공개될 예정이다. 일본은 의료기술 도입 과정에서 자국 환자 데이터를 기반으로 한 임상 근거를 중요하게 평가하는 만큼 제이엘케이 뇌졸중 AI 솔루션의 임상적 유용성과 기술 경쟁력을 확인하는 계기가 될 전망이다.

심포지엄에는 분당서울대학교병원 김범준 교수, 동국대학교일산병원 곽동석 교수, 전남대학교병원 김현수 교수를 비롯해 일본 국립심뇌혈관센터(NCVC)의 이노우에 마나부 교수와 가모가와 나루히코 전문의, 일본의과대학병원 사카모토 유키 준교수 등이 연자로 참여한다.

김범준 교수는 '뇌졸중 영상 빅데이터 활용 방안'을 주제로 발표한다. 곽동석 교수와 김현수 교수는 각각 대혈관 폐색 환자의 예후 예측과 허혈성 뇌졸중 환자의 조직 특성 분석을 통한 치료 효과 예측 연구를 소개할 예정이다.

일본 연구진의 발표도 이어진다. 이노우에 마나부 교수는 자동화된 rFLAIR 분석을 활용한 뇌조직 성숙도 평가 연구를 발표한다. 가모가와 나루히코 전문의는 일본 국립심뇌혈관센터 뇌졸중 레지스트리 데이터를 기반으로 제이엘케이의 관류영상 분석 솔루션 'JLK-CTP'와 경쟁 제품인 'RAPID'의 분석 결과를 비교한 연구를 공개할 예정이다.

사카모토 유키 준교수는 초급성기 MRI를 활용한 임상 뇌졸중 연구 경험을 공유하고 향후 한·일 공동 연구 확대 가능성에 대해 발표할 예정이다.

김동민 제이엘케이 대표는 "이번 심포지엄은 일본 의료계 주요 전문가들과의 학술 교류를 넘어 일본 시장 내 신뢰를 더욱 강화하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "일본 의료진이 독립적으로 수행한 연구 결과가 축적되고 있는 만큼 향후 일본 시장 진출과 사업 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다"고 말했다.

sykim@newspim.com