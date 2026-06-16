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제이엘케이, 뇌졸중 AI 심포지엄서 日 의료진 검증 데이터 공개

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AI 핵심 요약

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  • 제이엘케이가 22일 뇌졸중 AI 심포지엄을 열어 일본 시장 공략에 나섰다
  • 한일 전문가들이 뇌졸중 AI 진단·치료 최신 연구와 공동 연구 방향을 논의했다
  • 일본 의료진의 독립 연구 결과로 임상 근거와 신뢰도를 확보해 일본 사업 확대를 노린다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

JLK-CTP와 RAPID 비교 연구 발표

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 제이엘케이가 일본 의료진이 수행한 독립 검증 연구 결과를 앞세워 일본 뇌졸중 인공지능(AI) 시장 공략에 속도를 낸다. 일본이 자국 환자 데이터를 기반으로 한 임상 근거를 중요하게 평가하는 시장인 만큼 현지 의료진의 연구 성과 공개를 통해 신뢰도 확보에 나선다는 전략이다.

의료 AI 전문기업 제이엘케이는 오는 22일 서울 강남구 제이엘케이타워에서 '2026 Japan-Korea Stroke AI Symposium'을 개최한다고 16일 밝혔다.

JLK 심포지엄 포스터 [사진=제이엘케이]

'Time, Tissue, and Technology'를 주제로 열리는 이번 심포지엄은 한국과 일본의 뇌졸중 분야 전문가들이 참여해 AI 기반 뇌졸중 진단 및 치료 기술의 최신 연구 성과를 공유하고 향후 공동 연구 방향을 논의하는 자리다.

이번 행사에서는 일본 의료진이 직접 수행한 연구 결과와 임상 경험이 공개될 예정이다. 일본은 의료기술 도입 과정에서 자국 환자 데이터를 기반으로 한 임상 근거를 중요하게 평가하는 만큼 제이엘케이 뇌졸중 AI 솔루션의 임상적 유용성과 기술 경쟁력을 확인하는 계기가 될 전망이다. 

심포지엄에는 분당서울대학교병원 김범준 교수, 동국대학교일산병원 곽동석 교수, 전남대학교병원 김현수 교수를 비롯해 일본 국립심뇌혈관센터(NCVC)의 이노우에 마나부 교수와 가모가와 나루히코 전문의, 일본의과대학병원 사카모토 유키 준교수 등이 연자로 참여한다.

김범준 교수는 '뇌졸중 영상 빅데이터 활용 방안'을 주제로 발표한다. 곽동석 교수와 김현수 교수는 각각 대혈관 폐색 환자의 예후 예측과 허혈성 뇌졸중 환자의 조직 특성 분석을 통한 치료 효과 예측 연구를 소개할 예정이다.

일본 연구진의 발표도 이어진다. 이노우에 마나부 교수는 자동화된 rFLAIR 분석을 활용한 뇌조직 성숙도 평가 연구를 발표한다. 가모가와 나루히코 전문의는 일본 국립심뇌혈관센터 뇌졸중 레지스트리 데이터를 기반으로 제이엘케이의 관류영상 분석 솔루션 'JLK-CTP'와 경쟁 제품인 'RAPID'의 분석 결과를 비교한 연구를 공개할 예정이다.

사카모토 유키 준교수는 초급성기 MRI를 활용한 임상 뇌졸중 연구 경험을 공유하고 향후 한·일 공동 연구 확대 가능성에 대해 발표할 예정이다.

김동민 제이엘케이 대표는 "이번 심포지엄은 일본 의료계 주요 전문가들과의 학술 교류를 넘어 일본 시장 내 신뢰를 더욱 강화하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "일본 의료진이 독립적으로 수행한 연구 결과가 축적되고 있는 만큼 향후 일본 시장 진출과 사업 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다"고 말했다.

sykim@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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