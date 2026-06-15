제이엘케이, 공공의료 AI 사업서 권역거점병원 11곳 공급권 확보

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료 인공지능(AI) 전문기업 제이엘케이가 정부가 추진하는 공공의료 AI 사업에서 전국 권역거점병원 11곳에 AI 솔루션을 공급하게 됐다고 15일 밝혔다.

제이엘케이는 보건복지부의 '권역책임의료기관 AI 기반 진료시스템 지원사업'에서 전체 사업 대상 기관 17곳 가운데 11개 기관의 공급권을 확보했다.

이번 사업은 권역책임의료기관의 필수·공공의료 역량을 강화하고 지역 간 의료격차를 해소하기 위해 추진되는 사업이다. 보건복지부는 총 142억원 규모의 예산을 투입해 AI 기반 진료시스템 도입을 지원할 계획이다.

제이엘케이 로고 [사진=제이엘케이]

제이엘케이는 이번 사업을 통해 뇌졸중과 뇌질환 진단·분석을 지원하는 AI 솔루션을 공급한다. 주요 제품으로는 CT 관류영상 분석 솔루션 'JLK-CTP'와 CTA 영상에서 대혈관폐색(LVO)을 자동 검출하는 'JLK-LVO' 등이 포함됐다.

특히 JLK-CTP는 최근 신의료기술평가 유예 대상으로 지정된 제품으로, 급성 뇌졸중 환자의 뇌경색 중심부와 저관류 영역을 분석해 치료 가능 여부를 판단하는 데 활용된다. JLK-LVO는 응급 환자의 대혈관폐색 여부를 신속하게 확인할 수 있도록 지원하는 솔루션이다.

회사는 현재 뇌출혈, 뇌경색, 대혈관폐색, 뇌동맥류, 백질변성 등 뇌질환 전주기를 아우르는 AI 솔루션 포트폴리오를 구축하고 있다. 이번 사업을 계기로 전국 권역책임의료기관을 중심으로 실사용 기반을 확대하고 공공의료 분야 사업화에도 속도를 낸다는 계획이다.

제이엘케이 관계자는 "이번 선정은 뇌졸중 AI 솔루션의 기술력과 의료현장 활용성을 인정받은 결과"라며 "권역책임의료기관과 협력해 지역 의료격차 해소와 필수의료 역량 강화에 기여할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com