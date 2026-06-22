제이엘케이, '12억 규모' 범부처 의료기기 국책과제 선정

AI 핵심 요약beta
- 제이엘케이가 22일 초급성기 뇌졸중 AI 국책과제를 수주했다
- NCCT 기반 통합 진단·맞춤 치료 의사결정 지원 플랫폼을 2028년까지 개발한다
- 국내외 임상·인허가를 동시 추진하며 뇌졸중 골든타임 확보와 진료 효율 향상을 목표로 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 의료 인공지능(AI) 전문기업 제이엘케이가 초급성기 뇌졸중 진단 및 치료 의사결정 지원 기술 개발을 위한 국책과제를 수주했다.
제이엘케이는 범부처 첨단의료기기 연구개발사업의 일환인 '초급성기 뇌졸중 통합 NCCT 진단 및 맞춤형 치료 의사결정 지원 기술' 과제의 주관연구개발기관으로 선정됐다고 22일 밝혔다.
이번 과제는 응급실에서 가장 먼저 촬영하는 비조영 CT(NCCT) 영상만으로 뇌경색과 뇌출혈, 대혈관폐색 여부를 동시에 분석하고 의료진의 치료 의사결정을 지원하는 차세대 뇌졸중 AI 플랫폼 개발을 목표로 한다.
연구는 오는 2028년 12월까지 진행되며 총 연구비는 약 11억9500만원 규모다. 제이엘케이가 연구를 총괄하며 전남대학교병원, 계명대학교 동산병원, 분당서울대학교병원, 서울아산병원, 세브란스병원, 한국산업기술시험원(KTL)이 공동 연구기관으로 참여한다.
제이엘케이는 최근 미국 식품의약국(FDA)과 일본 의약품의료기기종합기구(PMDA) 인허가를 위한 28억원 규모의 해외 확증 임상 국책과제를 확보한 데 이어 이번 국내 확증 임상 과제까지 수행하게 됐다. 이에 따라 국내외 임상과 인허가를 동시에 추진할 수 있는 연구개발 체계를 구축하게 됐다는 설명이다.
이번 연구에서는 뇌경색 탐지와 대혈관폐색 예측, 뇌출혈 탐지 기능 등을 하나의 플랫폼으로 통합한 '유니파이드 NCCT 스위트(Unified NCCT Suite)'를 개발하고 식품의약품안전처 품목허가를 추진할 계획이다.
또 AI 분석 결과를 기반으로 환자의 예후를 예측하고 치료 방향을 제시하는 기능도 함께 개발한다. 이를 통해 응급 상황에서 의료진이 보다 신속하고 정확한 치료 결정을 내릴 수 있도록 지원한다는 방침이다.
회사 측은 이번 과제를 통해 전문의가 부족한 지역 응급의료기관에서도 비조영 CT만으로 뇌졸중을 신속하게 분석하고, 대혈관폐색이 의심되는 환자를 혈전제거술이 가능한 병원으로 빠르게 이송할 수 있어 치료 골든타임 확보에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
제이엘케이 관계자는 "최근 해외 인허가를 위한 국책과제에 이어 국내 확증 임상 과제까지 연이어 확보하면서 글로벌 시장 진출과 국내 의료현장 확산을 동시에 추진할 수 있는 기반을 마련했다"며 "AI 기반 뇌졸중 진단부터 치료 의사결정까지 아우르는 플랫폼을 고도화해 의료진의 진료 효율과 환자 치료 성과 향상에 기여하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com